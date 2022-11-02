https://sputnikarabic.ae/20221102/السيسي-يحث-إثيوبيا-على-التحلي-بالإرادة-السياسية-وحسن-النوايا-للتوصل-لاتفاق-بشأن-سد-النهضة-1069750009.html
السيسي يحث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة
السيسي يحث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على ضرورة حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة. 02.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-02T12:33+0000
2022-11-02T12:33+0000
2022-11-02T12:33+0000
القمة العربية في الجزائر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
مصر
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القاهرة- سبوتنيك. وقال السيسي خلال كلمة له في القمة العربية في دورتها الـ31: "نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار، في حث إثيوبيا، على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا، اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم، بشأن سد النهضة الإثيوبي تنفيذًا للبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021".وشدد السيسي على ضرورة "الأخذ بأي من الحلول الكثيرة، التي طرحت عبر العديد من جولات المفاوضات والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية، الآن ومستقبلًا وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني".كما تطرق السيسي خلال كلمته إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد أن المبادرة العربية للسلام المطروحة عام 2002 لا تزال تجسد الرؤية العربية المشتركة لحل القضية الفلسطينية.وتابع بقوله: "تظل المبادرة العربية للسلام تجسيدا لرؤيتنا المشتركة إزاء الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يكفل قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية".وتستضيف الجزائر، أعمال القمة العربية في دورتها الـ31 بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وانعقدت القمة السنوية الأخيرة للجامعة العربية على مستوى القادة في آذار/مارس 2019 في تونس، حيث تم تأجيل القمة في الجزائر عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20221102/الرئيسان-العراقي-والمصري-يلتقيان-على-هامش-اجتماعات-القمة-العربية-ويبحثان-سبل-تعميق-العلاقات-1069744059.html
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القمة العربية في الجزائر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, مصر
القمة العربية في الجزائر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, مصر
السيسي يحث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على ضرورة حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
القاهرة- سبوتنيك. وقال السيسي خلال كلمة له في القمة العربية في دورتها الـ31: "نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار، في حث إثيوبيا، على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا، اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم، بشأن سد النهضة الإثيوبي
تنفيذًا للبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021".
وشدد السيسي على ضرورة "الأخذ بأي من الحلول الكثيرة، التي طرحت عبر العديد من جولات المفاوضات والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية، الآن ومستقبلًا وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني".
كما تطرق السيسي خلال كلمته إلى القضية الفلسطينية
، حيث أكد أن المبادرة العربية للسلام المطروحة عام 2002 لا تزال تجسد الرؤية العربية المشتركة لحل القضية الفلسطينية.
وتابع بقوله: "تظل المبادرة العربية للسلام تجسيدا لرؤيتنا المشتركة إزاء الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يكفل قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية".
وتستضيف الجزائر، أعمال القمة العربية في دورتها الـ31 بمشاركة قادة ورؤساء الدول العربية في الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وانعقدت القمة السنوية الأخيرة للجامعة العربية على مستوى القادة في آذار/مارس 2019 في تونس، حيث تم تأجيل القمة في الجزائر عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.