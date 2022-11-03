https://sputnikarabic.ae/20221103/قيادي-في-منظمة-التحرير-الفلسطينية-لا-يرى-فارقا-بين-نتنياهو-ولابيد-فكل-حكومات-إسرائيل-تمارس-الفاشية-1069802063.html

قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية لا يرى فارقا بين نتنياهو ولابيد فكل حكومات إسرائيل تمارس الفاشية

قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية لا يرى فارقا بين نتنياهو ولابيد فكل حكومات إسرائيل تمارس الفاشية

قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور واصل أبو يوسف، اليوم الخميس، إن "ما تمخض عن الانتخابات ‏الإسرائيلية من نجاح... 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T17:47+0000

2022-11-03T17:47+0000

2022-11-03T17:47+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

بنيامين نتنياهو

الكنيست الإسرائيلي

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وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية "تأتي في ظل الانزياح العام داخل المجتمع الاحتلالي نحو التطرف واليمينية".‏وأضاف أبو يوسف أن "تصدّر نتنياهو مرة أخرى المشهد في إسرائيل لا يشكل فارقا بالنسبة للقيادة والشعب الفلسطيني، في ظل ممارسة كل الحكومات المتعاقبة للفاشية والعدوان ضد الفلسطينيين، إذ سقط ولا يزال عشرات الشهداء والمصابين بفعل الانتهاكات التي تمارسها حكومة لابيد- بينيت".وأشار الدكتور واصل أبو يوسف إلى أن "الحكومات المتعاقبة تتنافس في ممارسة كل أنواع الجرائم والعدوان في سبيل محاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه للمخططات التي تهدف إلى شطب حقوقه".وواصل معتبرا أن "تشكيل نتنياهو الحكومة لا يمثّل فارقا كبيرا عن تلك الحكومة التي يترأسها لابيد، ولا تزال شلالات الدماء الفلسطينية متواصلة، ومحاولة فرض الوقائع على الأرض مستمرة، وفي ظل حصار إسرائيلي يومي لا ينقطع، واعتداءات متكررة على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي".وكشف أنه "في ظل حكومة لابيد سقط هذا العام أكثر من 185 شهيدا فلسطينيا، إذ عمدت هذه الحكومة على تصعيد عدوانها مثلها مثل الحكومات السابقة والقادمة ضد الشعب الفلسطيني، فلا فارق بينهما وجميعهم يتفقون حول تصعيد الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني والتنكر بحقوقه، والضرب بكل التشريعات والقوانين والقرارات الدولية عرض الحائط"، وفق قوله.وحقق رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو فوزا في الانتخابات البرلمانية يمكنه بشكل مريح من تشكيل ائتلاف حكومي متجانس ومستقر، من خلال تصدر حزبه كأكبر قوة سياسية في الكنيست بـ32 مقعدا، وائتلاف حكومي قد يستند إلى 65 مقعدا، وفقا لقناة "24" الإسرائيلية.وتقول القناة إنه مع فرز نحو 89 بالمائة من الأصوات، لم يطرأ أي تغيير على خريطة توزيع المقاعد، فقد احتفظ الليكود بـ32 نائبا، ويش عتيد بـ24، الصهيونية الدينية بـ14، معسكر الدولة بـ12، شاس بـ11، يهدوتهتوراة 8، والقائمة الموحدة 5، وتحالف الجبهة والعربية للتغيير 5، ولم يتجاوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) العربي عتبة الحسم.وبعد صدور النتائج النهائية، اليوم الخميس أو غدا الجمعة، سيكلّف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة خلال مهلة 14 يوما، يمكن تمديدها إلى 28.وذهب الإسرائيليون، أول أمس الثلاثاء، للمرة الخامسة للانتخابات منذ أبريل/ نيسان 2019، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاستقطاب الحاد بين معسكر رئيس الوزراء السابق نتنياهو (2009-2021) ورئيس الوزراء الحالي لابيد.ويتعيّن على المرشح لتشكيل الحكومة الحصول على توصية 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست.وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 بالمائة، وهي الأعلى منذ 2015.

https://sputnikarabic.ae/20221102/إسرائيل-بعد-فرز-84-من-الأصوات-معسكر-نتنياهو-يحسم-المعركة-ولابيد-يستعد-لتسليم-السلطة-1069756322.html

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