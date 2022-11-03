https://sputnikarabic.ae/20221103/لافروف-يؤكد-ترحيب-روسيا-بنتائج-قمة-جامعة-الدول-العربية-1069786516.html

لافروف يؤكد ترحيب روسيا بنتائج قمة جامعة الدول العربية

لافروف يؤكد ترحيب روسيا بنتائج قمة جامعة الدول العربية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أطلع الجانب الروسي على نتائج قمة جامعة الدول العربية في الجزائر. 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T10:31+0000

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2022-11-03T10:31+0000

روسيا

العالم العربي

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وأكد لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني، ترحيب موسكو بالقرارات المتخذة في قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في الجزائر، مبينا أن المواقف الروسية تتطابق في كثير من الأحيان مع هذه القرارات.وبحسب لافروف، أعادت موسكو وعمان تأكيد التزامهما بالإطار القانوني الدولي المعترف به عالميا للتسوية في الشرق الأوسط.وأضاف الوزير الروسي: "أقصد، بادئ ذي بدء، قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى دور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في ضمان حقوق ممثلي جميع الأديان في القدس.وكان قد أعلن قادة الدول العربية، أمس الأربعاء، التزامهم بمبدأ الحياد من الصراع الروسي الأوكراني.بالإضافة إلى الموضوعات التي جرت مناقشتها تقليديًا في قمم جامعة الدول العربية من قبل قادة الدول، مثل القضية الفلسطينية والأزمات في ليبيا وسوريا واليمن وتدخل إيران وتركيا في الشؤون الداخلية للدول العربية، تم هذا العام، إضافة القضايا المتعلقة بالتحديات بسبب الوضع في أوكرانيا، ولا سيما الأمن الغذائي.

https://sputnikarabic.ae/20221103/لافروف-يكشف-عن-آفاق-تعاون-روسي-أردني-في-مجال-الاستخدام-السلمي-للطاقة-الذرية--1069784482.html

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