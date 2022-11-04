https://sputnikarabic.ae/20221104/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-مسلحين-من-أنصار-الله-إثر-مواجهات-في-محافظة-تعز-1069843178.html

الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" إثر مواجهات في محافظة تعز

الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" إثر مواجهات في محافظة تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، سقوط قتلى وجرحى في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر تجدد القتال بين الطرفين في محافظة... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T22:17+0000

2022-11-04T22:17+0000

2022-11-04T22:17+0000

الحرب على اليمن

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لمحور الجيش اليمني في تعز، عبر صفحته في "فيس بوك"، إن "قوات الجيش الوطني نفذت عملية إغارة على مواقع للحوثيين غرب مدينة تعز نتج عنها مقتل ثلاثة من أفرادهم واغتنام أسلحتهم الشخصية بينما عاد أفراد مجموعة الاغارة إلى مواقعهم سالمين دون أي خسائر مادية أو بشرية".وأضاف أن "الجيش صد عملية تسلل للحوثيين في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وتمكن من قتل وجرح عدد من منفذيها".ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الجيش اليمني إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" إثر صد هجمات للجماعة في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية المحيطة بمدينة تعز.وتأتي التطورات العسكرية، بعد نحو شهر على انقضاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ نيسان/ أبريل الماضي، حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون الإعلان عن تجديدها.ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة في اليمن إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221016/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-لـأنصار-الله-في-محافظة-تعز-1069097446.html

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الحرب على اليمن, أنصار الله