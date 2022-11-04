https://sputnikarabic.ae/20221104/الدول-الأوروبية-تنفق-أكثر-من-100-مليار-دولار-لملء-منشآت-تخزين-الغاز-1069833799.html
الدول الأوروبية تنفق أكثر من 100 مليار دولار لملء منشآت تخزين الغاز
الدول الأوروبية تنفق أكثر من 100 مليار دولار لملء منشآت تخزين الغاز
أنفقت الدول الأوروبية نحو 104.8 مليار دولار لملء منشآت تخزين الغاز قبل موسم الشتاء، بحسب بن ماكويليامز، خبير الطاقة والمناخ في مركز أبحاث "بروغل" في بروكسل. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T15:52+0000
2022-11-04T15:52+0000
2022-11-04T16:05+0000
العالم
اقتصاد
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الخبير، قوله إن "التكاليف الضخمة والجهود المبذولة للاستعداد لفصل الشتاء تظهر مدى استمرار أوروبا في دفع ثمن اعتمادها على الغاز الروسي، الذي كان يمثل في يوم من الأيام 40% من الإمدادات، أما الآن هذا الرقم أقل من 20%.وتؤكد الوكالة أن رغبة الاتحاد الأوروبي في ملء الخزانات قبل أول طقس بارد تطلبت أقصى استخدام للمصادر البديلة من النرويج إلى الإمارات، في الوقت نفسه، من المرجح أن تزداد التكاليف أكثر في المستقبل.وذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الجمعة، أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 5% لتتجاوز 1300 دولار لكل ألف متر مكعب.وافتتحت العقود الآجلة (حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند مستوى 1360.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 7%). ابتداءً من الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، وبلغ سعر العقود الآجلة للغاز 1335.2 دولارا (+ 5%). تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1271.2 دولار لكل ألف متر مكعب.وتجاوز معدل ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض 95%، وفقا لبيانات صادرة عن مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا "GIE".وابتداء من 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفعت احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية إلى 95.02%، 6 نقاط مئوية أعلى من المتوسط لهذا التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20221103/وكالة-الطاقة-الدولية-تتوقع-عجزا-في-قطاع-الغاز-الأوروبي-يقدر-بـ30-مليار-متر-مكعب-الصيف-المقبل-1069791813.html
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العالم, اقتصاد
الدول الأوروبية تنفق أكثر من 100 مليار دولار لملء منشآت تخزين الغاز
15:52 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 16:05 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
أنفقت الدول الأوروبية نحو 104.8 مليار دولار لملء منشآت تخزين الغاز قبل موسم الشتاء، بحسب بن ماكويليامز، خبير الطاقة والمناخ في مركز أبحاث "بروغل" في بروكسل.
ونقلت وكالة "بلومبرغ"
عن الخبير، قوله إن "التكاليف الضخمة والجهود المبذولة للاستعداد لفصل الشتاء تظهر مدى استمرار أوروبا في دفع ثمن اعتمادها على الغاز الروسي، الذي كان يمثل في يوم من الأيام 40% من الإمدادات، أما الآن هذا الرقم أقل من 20%.
وتؤكد الوكالة أن رغبة الاتحاد الأوروبي في ملء الخزانات قبل أول طقس بارد تطلبت أقصى استخدام للمصادر البديلة من النرويج إلى الإمارات، في الوقت نفسه، من المرجح أن تزداد التكاليف أكثر في المستقبل.
وذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الجمعة، أن أسعار الغاز في أوروبا
ارتفعت بنسبة 5% لتتجاوز 1300 دولار لكل ألف متر مكعب.
وافتتحت العقود الآجلة
(حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند مستوى 1360.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 7%). ابتداءً من الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، وبلغ سعر العقود الآجلة للغاز 1335.2 دولارا (+ 5%). تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1271.2 دولار لكل ألف متر مكعب.
وتجاوز معدل ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض 95%، وفقا لبيانات صادرة عن مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا "GIE".
وابتداء من 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفعت احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية
إلى 95.02%، 6 نقاط مئوية أعلى من المتوسط لهذا التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية.