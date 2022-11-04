https://sputnikarabic.ae/20221104/ماتفيينكو-تقول-إن-روسيا-لا-تعتبر-نفسها-عدوا-للغرب-لكنها-لا-تقبل-الإملاءات-1069821940.html

ماتفيينكو تقول إن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب لكنها لا تقبل الإملاءات

ماتفيينكو تقول إن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب لكنها لا تقبل الإملاءات

صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، بأن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب، مؤكدة في الوقت نفسه، أن موسكو لا تقبل الإملاءات،... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T10:09+0000

2022-11-04T10:09+0000

2022-11-04T10:09+0000

روسيا

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو

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موسكو - سبوتنيك. وكتبت ماتفيينكو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "روسيا لم ولا تعتبر نفسها عدوا للغرب، لكن الإملاءات غير مقبولة. لا نسعى لنكون قوة جديدة مهيمنة. هذا طريق مسدود، لكن روسيا تدافع عن حقها وحق جميع دول العالم، في التنمية الحرة"، مستذكرة كلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العالم يتغير ولن يكون كما كان عليه من قبل.وأضافت ماتفيينكو: "نؤمن بقوة الفطرة السليمة، سيتعين على المراكز الجديدة للنظام العالمي المتعدد الأقطاب والغرب، أن يبدأ حوارا متساويا حول مستقبلنا المشترك. وكلما أسرعنا، كان ذلك أفضل".وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي.

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سبوتنيك عربي

روسيا, رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو