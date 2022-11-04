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https://sputnikarabic.ae/20221104/ماتفيينكو-تقول-إن-روسيا-لا-تعتبر-نفسها-عدوا-للغرب-لكنها-لا-تقبل-الإملاءات-1069821940.html
ماتفيينكو تقول إن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب لكنها لا تقبل الإملاءات
ماتفيينكو تقول إن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب لكنها لا تقبل الإملاءات
صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، بأن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب، مؤكدة في الوقت نفسه، أن موسكو لا تقبل الإملاءات،... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T10:09+0000
2022-11-04T10:09+0000
روسيا
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت ماتفيينكو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "روسيا لم ولا تعتبر نفسها عدوا للغرب، لكن الإملاءات غير مقبولة. لا نسعى لنكون قوة جديدة مهيمنة. هذا طريق مسدود، لكن روسيا تدافع عن حقها وحق جميع دول العالم، في التنمية الحرة"، مستذكرة كلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العالم يتغير ولن يكون كما كان عليه من قبل.وأضافت ماتفيينكو: "نؤمن بقوة الفطرة السليمة، سيتعين على المراكز الجديدة للنظام العالمي المتعدد الأقطاب والغرب، أن يبدأ حوارا متساويا حول مستقبلنا المشترك. وكلما أسرعنا، كان ذلك أفضل".وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221030/لافروف-يؤكد-استعداد-موسكو-للتحدث-مع-الغرب-في-حال-تلقي-مقترحات-تراعي-مصالح-روسيا-1069627003.html
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روسيا, رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو
روسيا, رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو

ماتفيينكو تقول إن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب لكنها لا تقبل الإملاءات

10:09 GMT 04.11.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورفالينتينا ماتفيينكو
فالينتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، بأن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب، مؤكدة في الوقت نفسه، أن موسكو لا تقبل الإملاءات، ومهتمة بالتعددية القطبية في العالم.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت ماتفيينكو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "روسيا لم ولا تعتبر نفسها عدوا للغرب، لكن الإملاءات غير مقبولة. لا نسعى لنكون قوة جديدة مهيمنة. هذا طريق مسدود، لكن روسيا تدافع عن حقها وحق جميع دول العالم، في التنمية الحرة"، مستذكرة كلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العالم يتغير ولن يكون كما كان عليه من قبل.
وأضافت ماتفيينكو: "نؤمن بقوة الفطرة السليمة، سيتعين على المراكز الجديدة للنظام العالمي المتعدد الأقطاب والغرب، أن يبدأ حوارا متساويا حول مستقبلنا المشترك. وكلما أسرعنا، كان ذلك أفضل".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
لافروف يؤكد استعداد موسكو للتحدث مع الغرب في حال تلقي مقترحات تراعي مصالح روسيا
30 أكتوبر, 09:57 GMT
وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي.
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