https://sputnikarabic.ae/20221107/غوتيريش-يحذر-من-اقتراب-العالم-من-نقطة-اللاعودة-بشأن-التغير-المناخي-1069914339.html
غوتيريش يحذر من اقتراب العالم من نقطة "اللاعودة" بشأن التغير المناخي
غوتيريش يحذر من اقتراب العالم من نقطة "اللاعودة" بشأن التغير المناخي
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم يقترب من نقطة "اللاعودة" فيما يخص التغير المناخي، مشددا على أهمية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T14:56+0000
2022-11-07T14:56+0000
2022-11-07T14:56+0000
العالم
انطونيو غوتيريش
أخبار المناخ في العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، خلال كلمته اليوم الاثنين في مؤتمر المناخ "كوب-27" المنعقد بشرم الشيخ، إن "انبعاثات الغازات الدفيئة تهدد كوكبنا ونتجه نحو الجحيم المناخي، ونقترب من نقطة اللاعودة بشأن تغير المناخ".وشدد غوتيريش على أهمية تكاتف جميع الدول للإسراع في عملية تغيير منحنى الانبعاثات.وأضاف أن "نحو 3 مليار شخص يعيشون في دول هشة أمام التغير المناخي، ولا يوجد تكيف مع الأحداث الكارثية التي تسبب المعاناة في العالم".وأشار غوتيريش إلى أن الوقت قد حان للتعاضد العالمي على جميع المستويات لتقديم الضمانات لكل البشرية.وانطلقت الأحد الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27"، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221106/ممثل-فرنسا-في-قمة-المناخ-يتحدث-عن-اتخاذ-قرارات-هامة-جدا-1069895048.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, انطونيو غوتيريش, أخبار المناخ في العالم
العالم, انطونيو غوتيريش, أخبار المناخ في العالم
غوتيريش يحذر من اقتراب العالم من نقطة "اللاعودة" بشأن التغير المناخي
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم يقترب من نقطة "اللاعودة" فيما يخص التغير المناخي، مشددا على أهمية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، خلال كلمته اليوم الاثنين في مؤتمر المناخ "كوب-27" المنعقد بشرم الشيخ، إن "انبعاثات الغازات الدفيئة تهدد كوكبنا ونتجه نحو الجحيم المناخي، ونقترب من نقطة اللاعودة بشأن تغير المناخ
".
وشدد غوتيريش على أهمية تكاتف جميع الدول للإسراع في عملية تغيير منحنى الانبعاثات.
وأضاف أن "نحو 3 مليار شخص يعيشون في دول هشة أمام التغير المناخي، ولا يوجد تكيف مع الأحداث الكارثية التي تسبب المعاناة في العالم".
وأشار غوتيريش إلى أن الوقت قد حان للتعاضد العالمي على جميع المستويات لتقديم الضمانات لكل البشرية.
وانطلقت الأحد الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27"، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.