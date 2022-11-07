عربي
https://sputnikarabic.ae/20221107/غوتيريش-يحذر-من-اقتراب-العالم-من-نقطة-اللاعودة-بشأن-التغير-المناخي-1069914339.html
غوتيريش يحذر من اقتراب العالم من نقطة "اللاعودة" بشأن التغير المناخي
غوتيريش يحذر من اقتراب العالم من نقطة "اللاعودة" بشأن التغير المناخي
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم يقترب من نقطة "اللاعودة" فيما يخص التغير المناخي، مشددا على أهمية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T14:56+0000
2022-11-07T14:56+0000
العالم
انطونيو غوتيريش
أخبار المناخ في العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424684_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_160d07d324d8bd63ad79178149911731.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، خلال كلمته اليوم الاثنين في مؤتمر المناخ "كوب-27" المنعقد بشرم الشيخ، إن "انبعاثات الغازات الدفيئة تهدد كوكبنا ونتجه نحو الجحيم المناخي، ونقترب من نقطة اللاعودة بشأن تغير المناخ".وشدد غوتيريش على أهمية تكاتف جميع الدول للإسراع في عملية تغيير منحنى الانبعاثات.وأضاف أن "نحو 3 مليار شخص يعيشون في دول هشة أمام التغير المناخي، ولا يوجد تكيف مع الأحداث الكارثية التي تسبب المعاناة في العالم".وأشار غوتيريش إلى أن الوقت قد حان للتعاضد العالمي على جميع المستويات لتقديم الضمانات لكل البشرية.وانطلقت الأحد الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27"، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221106/ممثل-فرنسا-في-قمة-المناخ-يتحدث-عن-اتخاذ-قرارات-هامة-جدا-1069895048.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424684_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_0deb34a837c31574cf7583b1507993cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, انطونيو غوتيريش, أخبار المناخ في العالم
العالم, انطونيو غوتيريش, أخبار المناخ في العالم

غوتيريش يحذر من اقتراب العالم من نقطة "اللاعودة" بشأن التغير المناخي

14:56 GMT 07.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم يقترب من نقطة "اللاعودة" فيما يخص التغير المناخي، مشددا على أهمية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، خلال كلمته اليوم الاثنين في مؤتمر المناخ "كوب-27" المنعقد بشرم الشيخ، إن "انبعاثات الغازات الدفيئة تهدد كوكبنا ونتجه نحو الجحيم المناخي، ونقترب من نقطة اللاعودة بشأن تغير المناخ".
وشدد غوتيريش على أهمية تكاتف جميع الدول للإسراع في عملية تغيير منحنى الانبعاثات.
وأضاف أن "نحو 3 مليار شخص يعيشون في دول هشة أمام التغير المناخي، ولا يوجد تكيف مع الأحداث الكارثية التي تسبب المعاناة في العالم".
المدخل الرئيسي لمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات مقر انعقاد قمة المناخ COP27 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2022
ممثل فرنسا في قمة المناخ يتحدث عن اتخاذ "قرارات هامة جدا"
أمس, 21:52 GMT
وأشار غوتيريش إلى أن الوقت قد حان للتعاضد العالمي على جميع المستويات لتقديم الضمانات لكل البشرية.
وانطلقت الأحد الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27"، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала