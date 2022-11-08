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https://sputnikarabic.ae/20221108/ما-هي-مميزات-صاروخ-سي-إم---401-الصيني-1069953254.html
ما هي مميزات صاروخ "سي إم-401" الصيني؟
ما هي مميزات صاروخ "سي إم-401" الصيني؟
تمتلك الصين ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية والمجنحة، التي يمكن إطلاقها من البر والبحر، لكنها تواصل دعم قدراتها الصاروخية بتقنيات أكثر تطورا. 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T15:09+0000
2022-11-08T15:09+0000
رصد عسكري
الصين
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وقبل سنوات كشفت الصين عن صاروخ "سي إم-401" الباليستي، الذي يمكن إطلاقه من البر أو البحر عن طريق مركبات أو سفن حربية مثل المدمرات من فئة "تايب-55" الصينية، حسبما يقول موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.ويقول الموقع إن هذا الصاروخ مخصص للاستخدام ضد السفن الحربية التي تقع داخل نطاق تغطيته بضربة واحدة، مشيرا إلى أنه ينطلق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت.ولفت الموقع إلى أنه مدى الصاروخ يصل إلى 290 كيلومترا تقريبا وأنه ربما يكون متاحا للتصدير إلى الخارج.ويمثل هذا الصاروخ وسيلة ردع فعالة بيد الجيش الصيني يمكن استخدامها ضد حاملات الطائرات الحربية الأمريكية في أي مواجهة مستقبلية، حسبما تقول صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وخلال معرض "تشوهاي" للطيران في الصين، ظهرت قاذفة صينية طراز "إتش - 6 كيه" محملة بزوج من الصواريخ التي يقول خبراء إنها من فئة "سي إم-401"، لكن ذلك يشير إلى أن الصين ربما بدأت تطوير نسخة خاصة من هذا النوع من الصواريخ الباليستية لإطلاقها من الطائرات الحربية وهو ما يمنح الصين قوة ردع صاروخي أكثر خطورة خاصة إذا تم استخدامها ضد أهداف أرضية.
https://sputnikarabic.ae/20221105/بريطانيا-تقول-إنها-تخوض-حربا-مع-الصين---1069854630.html
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رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

ما هي مميزات صاروخ "سي إم-401" الصيني؟

15:09 GMT 08.11.2022
© AFP 2022 / NOEL CELISقاذفة صينية
قاذفة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / NOEL CELIS
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تمتلك الصين ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية والمجنحة، التي يمكن إطلاقها من البر والبحر، لكنها تواصل دعم قدراتها الصاروخية بتقنيات أكثر تطورا.
وقبل سنوات كشفت الصين عن صاروخ "سي إم-401" الباليستي، الذي يمكن إطلاقه من البر أو البحر عن طريق مركبات أو سفن حربية مثل المدمرات من فئة "تايب-55" الصينية، حسبما يقول موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي.
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ويقول الموقع إن هذا الصاروخ مخصص للاستخدام ضد السفن الحربية التي تقع داخل نطاق تغطيته بضربة واحدة، مشيرا إلى أنه ينطلق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت.
ولفت الموقع إلى أنه مدى الصاروخ يصل إلى 290 كيلومترا تقريبا وأنه ربما يكون متاحا للتصدير إلى الخارج.
ويمثل هذا الصاروخ وسيلة ردع فعالة بيد الجيش الصيني يمكن استخدامها ضد حاملات الطائرات الحربية الأمريكية في أي مواجهة مستقبلية، حسبما تقول صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
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وخلال معرض "تشوهاي" للطيران في الصين، ظهرت قاذفة صينية طراز "إتش - 6 كيه" محملة بزوج من الصواريخ التي يقول خبراء إنها من فئة "سي إم-401"، لكن ذلك يشير إلى أن الصين ربما بدأت تطوير نسخة خاصة من هذا النوع من الصواريخ الباليستية لإطلاقها من الطائرات الحربية وهو ما يمنح الصين قوة ردع صاروخي أكثر خطورة خاصة إذا تم استخدامها ضد أهداف أرضية.
© Sputnikمقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين في 2022
مقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين في 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
مقارنة عسكرية بين بريطانيا والصين في 2022
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