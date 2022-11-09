https://sputnikarabic.ae/20221109/صندوق-النقد-الدولي-يكشف-عن-تقديمه-40-مليار-دولار-للدول-الأكثر-ضعفا-1069979534.html

صندوق النقد الدولي يكشف عن تقديمه 40 مليار دولار للدول الأكثر ضعفا

صندوق النقد الدولي يكشف عن تقديمه 40 مليار دولار للدول الأكثر ضعفا

أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الأربعاء، ضرورة توجيه التمويل الطويل الأجل إلى الدول الأكثر ضعفا، قائلة إن المقرض الدولي... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T11:59+0000

2022-11-09T11:59+0000

2022-11-09T11:59+0000

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صندوق النقد الدولي

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جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة "تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة" ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، والتي تعقد في مصر، وبحضور رئيس المصري مصطفي مدبولي.وقالت جورجييفا إن العالم بدأ بالتعافي من تداعيات أزمة كورونا وحقق نموا اقتصاديا بنسبة 6% في عام 2021، لكنه تغير بشكل مأساوي بسبب التغيرات المناخية، حيث توالت الأزمات بصورة قاسية، حسبما نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط".في الأسابيع الأخيرة، توصلت مصر وصندوق النقد إلى اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تسهيل الحصول على 6 مليارات من أطراف دولية أخرى، وتزامن ذلك مع تبني مصر سياسة سعر صرف مرنة وتعهد الحكومة بمزيد من الإصلاحات.يجري الصندوق محادثات متعددة لتقديم الدعم إلى الدول المتعثرة أو تلك التي تشتد الحاجة فيها إلى التمويل الخارجي، بما في ذلك دول في أفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض المناطق من آسيا.تأثرت الدول الأكثر ضعفا من جراء موجة ارتفاع الأسعار العالمية التي بدأت منذ العام الماضي، تزامنا مع تجرد البلدان من قيود الجائحة التي أعاقت النمو، الأمر الذي زاد من الطلب على السلع وأربك سلاسل الإنتاج متسببا في تفاق التضخم.ومع هذه الموجة من التضخم بدأت رؤوس الأموال الأجنبية بشكل كبير في مغادرة الأسواق الناشئة، وواجهت البلدان النامية مشكلة مضاعفة تتمثل في مواجهة ارتفاع الأسعار عالميا وتوفير النقد الأجنبي لسد احتياجاتها التمويلية.

https://sputnikarabic.ae/20221030/النقد-الدولي-يحذر-من-خطر-انقسام-الاقتصاد-العالمي-آسيا-ستكون-الخاسر-الأكبر-1069641482.html

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