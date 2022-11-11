https://sputnikarabic.ae/20221111/برلماني-روسي-الغرب-يطالب-إيران-بتفسيرات-حول-جزيئات-اليورانيوم-ويتجاهل-قصف-أوكرانيا-محطة-نووية-1070071343.html

برلماني روسي: الغرب يطالب إيران بتفسيرات حول جزيئات اليورانيوم ويتجاهل قصف أوكرانيا محطة نووية

برلماني روسي: الغرب يطالب إيران بتفسيرات حول جزيئات اليورانيوم ويتجاهل قصف أوكرانيا محطة نووية

دعا نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الجمعة، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية يجب أن يطلبوا تفسيرات عاجلة من أوكرانيا... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T18:25+0000

2022-11-11T18:25+0000

2022-11-11T18:25+0000

العالم

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وكتب كوساتشوف، عبر "تلغرام": "أفادت الأنباء أن الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتظرون تفسيرات عاجلة من إيران حول جزيئات اليورانيوم، التي تم العثور عليها في وقت سابق في ثلاث من منشآتها النووية. في الوقت نفسه، لم ترد أنباء في أي مكان عن أن الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" والوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتظرون تفسيرات عاجلة من أوكرانيا بشأن قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأشار إلى أنهم "يبحثون في المكان الخطأ"، الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يركزون على إيران"، مضيفًا: "هذا نوع من وهم الوعي لدى أولئك الذين يزعمون أنهم يهتمون بالسلامة النووية".ووفقا له "من الضروري التركيز، وبأسرع وقت ممكن، على أوكرانيا".وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، يوم الاثنين المنصرم، بأن كييف قامت مرة أخرى بقصف أراضي المنطقة الصناعية التابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك بإطلاق 7 قنابل مدفعية من عيار ثقيل من منطقة قرية فيشيتاراسوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "هذا القصف جاء استمراراً للاستفزازات التي تقدم سلطات كييف على تنفيذها من أجل تشكيل تهديد بوقوع كارثة تكنولوجية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وتشن القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام ضربات بالمدفعية على منطقة إنيرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية.وخلال الأسابيع الأخيرة، قصفت القوات الأوكرانية محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بشكل يومي تقريباً، ما جعل موسكو تطلق تحذيرا من أن ذلك يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.

https://sputnikarabic.ae/20221111/تعرض-مسؤول-في-مقاطعة-زابوروجيه-لمحاولة-اغتيال-1070044248.html

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