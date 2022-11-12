https://sputnikarabic.ae/20221112/مسؤول-بالبنتاغون-يتوقع-هجوما-إيرانيا-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-السعودية-1070085640.html

مسؤول بالبنتاغون يتوقع هجوما إيرانيا على البنية التحتية للطاقة في السعودية

مسؤول بالبنتاغون يتوقع هجوما إيرانيا على البنية التحتية للطاقة في السعودية

صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بأن إيران تخطط لشن هجوم على البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. 12.11.2022, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع "بوليتيكو" عن المسؤول الأمريكي أن بلاده تراقب مع السعودية تهديدا إيرانيا متزايدا للعراق، معتبرا أن الهدف من تحليق القاذفتين الأمريكيتين في الشرق الأوسط يوم الخميس الماضي كان بمثابة رسالة استعراض قوة لإيران.وأعرب المسؤول الأمريكي عن قلق الإدارة الأمريكية إزاء "تحركات إيران في المنطقة، بما في ذلك نقل طائرات مسيرة إلى روسيا".وفي وقت سابق، صرح الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، بأن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-35" رافقتا قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي-52" خلال تحليقهما فوق إسرائيل.وذكر الجيش الإسرائيلي في تغريدة أن الطائرتين المقاتلتين "إف-35 آي – آدير" رافقتا القاذفتين الأمريكيتين التابعتين للقيادة المركزية الأمريكية في سماء إسرائيل، مضيفا أن الرحلة جاءت في إطار زيادة التعاون مع الجيش الأمريكي.وتعتبر هذه هي الرحلة الأولى من نوعها، وكانت جزءا من مناورة وبرنامج تدريبي مشترك بين القوات المسلحة في البلدين، وأجريت لتحسين القدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي وزيادة "استعداده لمجموعة متنوعة من السيناريوهات"، وفقا للجيش الإسرائيلي.يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التلميحات الإسرائيلية والأمريكية بإمكانية اعتماد "حل عسكري" لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، خاصة بعد فوز اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو بأغلبية مقاعد الكنيست، وفي ظل الجمود الذي تشهده مفاوضات الاتفاق النووي.في وقت سابق هذا الأسبوع، كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن "القيادة الوسطى الأمريكية أطلقت مقاتلات متمركزة في منطقة الخليج باتجاه إيران، كجزء من حالة التأهب الشاملة للقوات الأمريكية والسعودية".

https://sputnikarabic.ae/20221111/ألمانيا-تدعو-مجلس-حقوق-الإنسان-الدولي-إلى-اجتماع-عاجل-بشأن-إيران-1070078951.html

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