https://sputnikarabic.ae/20221113/الولايات-المتحدة-تدين-تفجير-إسطنبول-وتتضامن-مع-تركيا-في-مكافحة-الإرهاب-1070129877.html

الولايات المتحدة تدين تفجير إسطنبول وتتضامن مع تركيا في مكافحة الإرهاب

الولايات المتحدة تدين تفجير إسطنبول وتتضامن مع تركيا في مكافحة الإرهاب

أدانت الولايات المتحدة بشدة الانفجار الذي وقع في إسطنبول، مؤكدة دعم تركيا في مكافحة الإرهاب، في أعقاب التفجير الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين. 13.11.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم الأحد إن "الولايات المتحدة تدين بشدة التفجير في إسطنبول، بتركيا. قلوبنا مع من أصيبوا وأحر تعازينا لمن فقد أحبائهم، نحن نقف جنبا إلى جنب مع حليفنا في الناتو تركيا في مكافحة الإرهاب".وفي وقت سابق، أدانت دول عربية وغربية الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في إسطنبول بميدان تقسيم وأسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل دون التعرف على جنسية المنفذ حتى الآن.وأعربت وزارة الخارجية اليونانية عن إدانتها الإرهاب "بشكل قاطع"، كما أعربت عن تعازيها في ضحايا الحادث.وأصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا تدين وتستنكر فيه الحادث، قالت فيه، "نشاطر الجمهورية التركية حكومة وشعبا، لا سيما عائلات الضحايا، ألم الحزن في هذه اللحظات، ونقدم التعازي الصادقة وخالص المواساة".كما أدانت مصر الحادث عبر بيان لوزارة الخارجية قالت فيه، "أعرب المتحدث باسم الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين".وأصدرت السعودية بيانا مماثلا، حيث أعربت عن "إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين ".كما أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن "أحر مشاعر التعازي والمواساة للجمهورية التركية الشقيقة بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم في إسطنبول اليوم، وأكدت تضامن الأردن المطلق مع الأشقاء في تركيا".وفي نفس السياق، أدانت الجزائر "بأشد العبارات التفجير الإرهابي"، وأكدت " لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بين مواطنينا إثر هذا الانفجار".وقُتل 6 أشخاص وأُصيب 81 آخرين بعد انفجار يرجح أن نفذته امرأة بقنبلة في شارع استقلال بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية، حيث تعتبر أنقرة الهجوم إرهابيا.

https://sputnikarabic.ae/20221113/81-إصابة-في-تفجير-إسطنبول-9-عمليات-إرهابية-شهدتها-تركيا-منذ-عام-2012-1070127164.html

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