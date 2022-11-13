https://sputnikarabic.ae/20221113/كبير-مفاوضي-أوكرانيا-يقول-إن-المفاوضات-مع-روسيا-ربما-تبدأ-منتصف-عام-2023-1070108658.html

كبير مفاوضي أوكرانيا يقول إن المفاوضات مع روسيا ربما تبدأ منتصف عام 2023

كبير مفاوضي أوكرانيا يقول إن المفاوضات مع روسيا ربما تبدأ منتصف عام 2023

يعتقد كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع روسيا، دافيد أراخاميا، أن المفاوضات يمكن أن تبدأ من جديد في النصف الثاني من عام 2023، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 13.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-13T05:22+0000

2022-11-13T05:22+0000

2022-11-13T05:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وقال أراخاميا، يوم السبت: "إن المحادثات يمكن أن تبدأ عندما يبدأ السباق الرئاسي في الولايات المتحدة. عندما تبدأ الدورات الانتخابية في العمل في كل من روسيا والولايات المتحدة، أي أنها ستكون كذلك. في وقت ما في النصف الثاني من العام المقبل".بدأت المحادثات الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير/ شباط الماضي، بعد بدء العملية العسكرية لموسكو. اختتمت الجولة الأخيرة من المفاوضات في إسطنبول في 29 مارس/ آذار، وتوقفت المحادثات منذ ذلك الحين.في أواخر سبتمبر/ أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية.بدوره، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن" كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا". ورد الكرملين بأن موسكو ستنتظر تغييرًا في موقف الرئيس الأوكراني الحالي أو خليفته.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، إن موسكو لا تطرح أي شروط مسبقة للمفاوضات مع أوكرانيا، لكن يجب على كييف إظهار حسن النية.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا "منفتحة على الاتصالات"، لكن أوكرانيا "قررت عدم استمرار المفاوضات".قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم السبت، إنه سيفكر في عقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إذا تلقى مثل هذا الطلب.

https://sputnikarabic.ae/20221112/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-من-بينها-العاصمة-كييف-1070107282.html

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