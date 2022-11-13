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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221113/كبير-مفاوضي-أوكرانيا-يقول-إن-المفاوضات-مع-روسيا-ربما-تبدأ-منتصف-عام-2023-1070108658.html
كبير مفاوضي أوكرانيا يقول إن المفاوضات مع روسيا ربما تبدأ منتصف عام 2023
كبير مفاوضي أوكرانيا يقول إن المفاوضات مع روسيا ربما تبدأ منتصف عام 2023
يعتقد كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع روسيا، دافيد أراخاميا، أن المفاوضات يمكن أن تبدأ من جديد في النصف الثاني من عام 2023، حسبما ذكرت وسائل إعلام... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T05:22+0000
2022-11-13T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال أراخاميا، يوم السبت: "إن المحادثات يمكن أن تبدأ عندما يبدأ السباق الرئاسي في الولايات المتحدة. عندما تبدأ الدورات الانتخابية في العمل في كل من روسيا والولايات المتحدة، أي أنها ستكون كذلك. في وقت ما في النصف الثاني من العام المقبل".بدأت المحادثات الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير/ شباط الماضي، بعد بدء العملية العسكرية لموسكو. اختتمت الجولة الأخيرة من المفاوضات في إسطنبول في 29 مارس/ آذار، وتوقفت المحادثات منذ ذلك الحين.في أواخر سبتمبر/ أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية.بدوره، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن" كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا". ورد الكرملين بأن موسكو ستنتظر تغييرًا في موقف الرئيس الأوكراني الحالي أو خليفته.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، إن موسكو لا تطرح أي شروط مسبقة للمفاوضات مع أوكرانيا، لكن يجب على كييف إظهار حسن النية.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا "منفتحة على الاتصالات"، لكن أوكرانيا "قررت عدم استمرار المفاوضات".قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم السبت، إنه سيفكر في عقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إذا تلقى مثل هذا الطلب.
https://sputnikarabic.ae/20221112/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-من-بينها-العاصمة-كييف-1070107282.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

كبير مفاوضي أوكرانيا يقول إن المفاوضات مع روسيا ربما تبدأ منتصف عام 2023

05:22 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 05:48 GMT 13.11.2022)
© Sputnik . BelTA / الانتقال إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2022
© Sputnik . BelTA
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يعتقد كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع روسيا، دافيد أراخاميا، أن المفاوضات يمكن أن تبدأ من جديد في النصف الثاني من عام 2023، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.
وقال أراخاميا، يوم السبت: "إن المحادثات يمكن أن تبدأ عندما يبدأ السباق الرئاسي في الولايات المتحدة. عندما تبدأ الدورات الانتخابية في العمل في كل من روسيا والولايات المتحدة، أي أنها ستكون كذلك. في وقت ما في النصف الثاني من العام المقبل".
بدأت المحادثات الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير/ شباط الماضي، بعد بدء العملية العسكرية لموسكو. اختتمت الجولة الأخيرة من المفاوضات في إسطنبول في 29 مارس/ آذار، وتوقفت المحادثات منذ ذلك الحين.
في أواخر سبتمبر/ أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا من بينها العاصمة كييف
أمس, 23:25 GMT
بدوره، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن" كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا". ورد الكرملين بأن موسكو ستنتظر تغييرًا في موقف الرئيس الأوكراني الحالي أو خليفته.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، إن موسكو لا تطرح أي شروط مسبقة للمفاوضات مع أوكرانيا، لكن يجب على كييف إظهار حسن النية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا "منفتحة على الاتصالات"، لكن أوكرانيا "قررت عدم استمرار المفاوضات".
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم السبت، إنه سيفكر في عقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إذا تلقى مثل هذا الطلب.
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