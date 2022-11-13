https://sputnikarabic.ae/20221113/لابيد-معزيا-أردوغان-سنحارب-الإرهاب-معا-حيثما-يرفع-رأسه-1070128966.html
لابيد معزيا أردوغان: سنحارب الإرهاب معا حيثما يرفع رأسه
لابيد معزيا أردوغان: سنحارب الإرهاب معا حيثما يرفع رأسه
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد عن تعازيه لتركيا في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص... 13.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-13T20:07+0000
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وقال لابيد الذي يقضي أيامه الأخيرة في منصبه: "أود أن أتقدم بأحر التعازي نيابة عن الحكومة الإسرائيلية إلى الشعب التركي على الهجوم المروع الذي وقع اليوم في إسطنبول".وأعرب عن دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية، مضيفا "سنحارب الإرهاب معا بقوة وحيثما يرفع رأسه".ولابيد هو ثالث مسؤول إسرائيلي يوجه التعزية لتركيا بعد التفجير الذي وقع بشارع الاستقلال في وقت سابق اليوم.وأعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، عن صدمته حيال تفجير إسطنبول "الخسيس"، قائلا في تغريدة على تويتر "صُدمت من أنباء التفجير الخسيس في إسطنبول الذي استهدف المدنيين الأبرياء".وأضاف هرتسوغ "بالنيابة عن الشعب الإسرائيلي، أتقدم بأحر التعازي لأصدقائنا الأتراك وعائلات الضحايا. يجب على العالم كله أن يقف موحدا وحازما ضد الإرهاب".من جانبه، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساعدة تركيا "بقدر ما هو مطلوب".وقال غانتس في تغريدات بحسابه على تويتر: "أود أن أعرب عن تعازيّ للحكومة التركية والشعب التركي وأسر الذين قتلوا في الهجوم الدامي الذي وقع اليوم في إسطنبول".وأضاف أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل "مستعدة لتقديم المساعدة بقدر ما هو مطلوب".واعتبر أن "الهجوم تذكير قاس بالحاجة إلى تعزيز التعاون ضد الإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يؤذون المدنيين الأبرياء".وأعلن والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا، مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، جراء الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط المدينة والمكتظ بالسياح والزائرين.
https://sputnikarabic.ae/20221113/إسرائيل-تعرض-على-تركيا-المساعدة-بعد-تفجير-إسطنبول-الإرهابي-1070126837.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
لابيد معزيا أردوغان: سنحارب الإرهاب معا حيثما يرفع رأسه
20:07 GMT 13.11.2022 (تم التحديث: 20:11 GMT 13.11.2022) تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد عن تعازيه لتركيا في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.
وقال لابيد الذي يقضي أيامه الأخيرة في منصبه: "أود أن أتقدم بأحر التعازي نيابة عن الحكومة الإسرائيلية إلى الشعب التركي على الهجوم المروع الذي وقع اليوم في إسطنبول".
وأعرب عن دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية، مضيفا "سنحارب الإرهاب معا بقوة وحيثما يرفع رأسه".
ولابيد هو ثالث مسؤول إسرائيلي يوجه التعزية لتركيا بعد التفجير الذي وقع بشارع الاستقلال في وقت سابق اليوم.
وأعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ
، عن صدمته حيال تفجير إسطنبول "الخسيس"، قائلا في تغريدة على تويتر "صُدمت من أنباء التفجير الخسيس في إسطنبول الذي استهدف المدنيين الأبرياء".
وأضاف هرتسوغ "بالنيابة عن الشعب الإسرائيلي، أتقدم بأحر التعازي لأصدقائنا الأتراك وعائلات الضحايا. يجب على العالم كله أن يقف موحدا وحازما ضد الإرهاب".
من جانبه، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساعدة تركيا "بقدر ما هو مطلوب".
وقال غانتس
في تغريدات بحسابه على تويتر: "أود أن أعرب عن تعازيّ للحكومة التركية والشعب التركي وأسر الذين قتلوا في الهجوم الدامي الذي وقع اليوم في إسطنبول".
وأضاف أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل "مستعدة لتقديم المساعدة بقدر ما هو مطلوب".
واعتبر أن "الهجوم تذكير قاس بالحاجة إلى تعزيز التعاون ضد الإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يؤذون المدنيين الأبرياء".
وأعلن والي مدينة إسطنبول علي يرلي قايا، مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، جراء الانفجار الذي وقع بشارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط المدينة والمكتظ بالسياح والزائرين.