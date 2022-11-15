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https://sputnikarabic.ae/20221115/شركة-طيران-تحصل-على-حق-تسيير-رحلات-مباشرة-بين-إسرائيل-وقطر-لأول-مرة-في-التاريخ-1070221993.html
شركة طيران تحصل على حق تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل وقطر لأول مرة في التاريخ
شركة طيران تحصل على حق تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل وقطر لأول مرة في التاريخ
حصلت شركة طيران مملوكة جزئيا لإسرائيل، على موافقة لإطلاق رحلات مباشرة من تل أبيب إلى قطر خلال فعاليات كأس العالم، حيث ستكون رحلاتها الأولى المباشرة بين البلدين... 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T20:23+0000
2022-11-15T20:23+0000
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بموجب الموافقة التي حصلت عليها الخطوط الجوية القبرصية "تي يو إس"، ستضيف شركة الطيران رحلات على الخط الجديد الذي سيعمل خلال شهر المونديال، وستتعاون في تنظيم الرحلات مع شركة التذاكر "تيك توك".وستستغرق الرحلة المباشرة من تل أبيب إلى قطر ثلاث ساعات، وذلك بدلا من التوقف في قبرص، كما كان مخططا في البداية. سيتراوح سعر التذكرة ذهابا وإيابا 555 دولار.ليس مسموحا لرحلات الطيران الإسرائيلية الانطلاق مباشرة في هذا الخط، وستكون "تي يو إس" هي الشركة الوحيدة – حتى الآن - التي تقدم هذه الخدمة"، بحسب موقع "آي 24 نيوز".أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، الأسبوع الماضي، عن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى قطر للسماح للمشجعين الإسرائيليين بحضور مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، الذي تستضيف فعالياته الدوحة.في الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه يمكن لمشجعي كرة القدم من إسرائيل والأراضي ‏الفلسطينية مشاركة الرحلات الجوية إلى مونديال قطر لكرة القدم.‏فيما هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل وقطر والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قرار إقامة رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة خلال فترة كأس العالم 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221114/إعلام-إسرائيلي-يقول-إن-رئيس-الحكومة-المنتهية-ولايته-أجرى-اتصالا-هاتفيا-بوزير-خارجية-قطر-1070170887.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بطولة كأس العالم 2022
قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بطولة كأس العالم 2022

شركة طيران تحصل على حق تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل وقطر لأول مرة في التاريخ

20:23 GMT 15.11.2022
© YouTube.comطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© YouTube.com
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حصلت شركة طيران مملوكة جزئيا لإسرائيل، على موافقة لإطلاق رحلات مباشرة من تل أبيب إلى قطر خلال فعاليات كأس العالم، حيث ستكون رحلاتها الأولى المباشرة بين البلدين في سابقة تاريخية.
بموجب الموافقة التي حصلت عليها الخطوط الجوية القبرصية "تي يو إس"، ستضيف شركة الطيران رحلات على الخط الجديد الذي سيعمل خلال شهر المونديال، وستتعاون في تنظيم الرحلات مع شركة التذاكر "تيك توك".
وستستغرق الرحلة المباشرة من تل أبيب إلى قطر ثلاث ساعات، وذلك بدلا من التوقف في قبرص، كما كان مخططا في البداية. سيتراوح سعر التذكرة ذهابا وإيابا 555 دولار.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
إعلام إسرائيلي يقول إن رئيس الحكومة المنتهية ولايته أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية قطر
أمس, 18:59 GMT
ليس مسموحا لرحلات الطيران الإسرائيلية الانطلاق مباشرة في هذا الخط، وستكون "تي يو إس" هي الشركة الوحيدة – حتى الآن - التي تقدم هذه الخدمة"، بحسب موقع "آي 24 نيوز".
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، الأسبوع الماضي، عن تسيير رحلات جوية مباشرة إلى قطر للسماح للمشجعين الإسرائيليين بحضور مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، الذي تستضيف فعالياته الدوحة.
في الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه يمكن لمشجعي كرة القدم من إسرائيل والأراضي ‏الفلسطينية مشاركة الرحلات الجوية إلى مونديال قطر لكرة القدم.‏
فيما هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل وقطر والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قرار إقامة رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة خلال فترة كأس العالم 2022.
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