https://sputnikarabic.ae/20221116/السعودية-تدعو-المجتمع-الدولي-لدعم-أفغانستان-1070238882.html
السعودية تدعو المجتمع الدولي لدعم أفغانستان
السعودية تدعو المجتمع الدولي لدعم أفغانستان
أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا، عبد الرحمن الأحمد، اليوم الأربعاء، عن موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار أفغانستان وإدانة الإرهاب والتطرف في جميع... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T10:37+0000
2022-11-16T10:37+0000
2022-11-16T10:37+0000
السعودية
أخبار أفغانستان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال الأحمد في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان: "السعودية تؤكد على ضرورة أمن واستقرار أفغانستان وتدين الإرهاب بجميع أشكاله".وأشاد في الوقت نفسه "بالدور المحوري للدول المجاورة لأفغانستان التي خففت من تداعيات هذه الظروف".وأضاف السفير بأن "أفغانستان تعاني من ظروف صعبة ونظام الرعاية الصحية في البلاد منهار. ويجب على المجتمع الدولي بذل جهود واسعة لدعم أفغانستان".وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، في كلمة الافتتاح: "تمت دعوة ممثلين عن المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة، لحضور اجتماع تنسيق موسكو حول أفغانستان".وأشار كابولوف إلى أن "المشاكل الاقتصادية لأفغانستان تحتاج إلى معالجة شاملة، وأن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على أولئك الذين لم يكتفوا بجعل البلد في وضعه الحالي المؤسف على مدى 20 عامًا، ولكنهم أيضًا تدخلوا بلا معنى في علاقاته الاقتصادية باحتجاز الأصول الأفغانية الوطنية المجمدة".
https://sputnikarabic.ae/20221108/الخارجية-الروسية-تعلن-عقد-اجتماع-بصيغة-موسكو-حول-أفغانستان-1069943822.html
السعودية
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السعودية, أخبار أفغانستان اليوم
السعودية, أخبار أفغانستان اليوم
السعودية تدعو المجتمع الدولي لدعم أفغانستان
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أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا، عبد الرحمن الأحمد، اليوم الأربعاء، عن موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار أفغانستان وإدانة الإرهاب والتطرف في جميع أشكاله.
موسكو - سبوتنيك. وقال الأحمد في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان: "السعودية تؤكد على ضرورة أمن واستقرار أفغانستان وتدين الإرهاب بجميع أشكاله".
وأشاد في الوقت نفسه "بالدور المحوري للدول المجاورة لأفغانستان التي خففت من تداعيات هذه الظروف".
وأضاف السفير بأن "أفغانستان تعاني من ظروف صعبة ونظام الرعاية الصحية في البلاد منهار. ويجب على المجتمع الدولي بذل جهود واسعة لدعم أفغانستان".
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، في كلمة الافتتاح: "تمت دعوة ممثلين عن المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة، لحضور اجتماع تنسيق موسكو حول أفغانستان".
وأشار كابولوف
إلى أن "المشاكل الاقتصادية لأفغانستان تحتاج إلى معالجة شاملة، وأن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على أولئك الذين لم يكتفوا بجعل البلد في وضعه الحالي المؤسف على مدى 20 عامًا، ولكنهم أيضًا تدخلوا بلا معنى في علاقاته الاقتصادية باحتجاز الأصول الأفغانية الوطنية المجمدة".