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أردوغان يعلن تمديد العمل باتفاق الحبوب لمدة 120 يوما
https://sputnikarabic.ae/20221117/أردوغان-يعلن-تمديد-العمل-باتفاق-الحبوب-لمدة-120-يوما-1070269077.html
أردوغان يعلن تمديد العمل باتفاق الحبوب لمدة 120 يوما
أردوغان يعلن تمديد العمل باتفاق الحبوب لمدة 120 يوما
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يومًا. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T09:21+0000
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وكتب أردوغان عبر حسابه في موقع تويتر، إن "الاتفاق تم على تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يومًا ابتداءً من 19 نوفمبر 2022"، وهو موعد انتهاء العمل بالاتفاقية.وأوضح الرئيس التركي أن القرار جاء بعد اجتماعات في تركيا بين الأطراف المعنية (روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة).وتم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، في 22 يوليو/تموز.وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت روسيا تعليق المشاركة في تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بعد هجوم كييف الإرهابي على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية بالقرب من سيفاستوبول.
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أردوغان يعلن تمديد العمل باتفاق الحبوب لمدة 120 يوما

09:21 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 17.11.2022)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يومًا.
وكتب أردوغان عبر حسابه في موقع تويتر، إن "الاتفاق تم على تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يومًا ابتداءً من 19 نوفمبر 2022"، وهو موعد انتهاء العمل بالاتفاقية.

وأوضح الرئيس التركي أن القرار جاء بعد اجتماعات في تركيا بين الأطراف المعنية (روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة).
وتم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، في 22 يوليو/تموز.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت روسيا تعليق المشاركة في تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بعد هجوم كييف الإرهابي على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية بالقرب من سيفاستوبول.
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