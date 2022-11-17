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https://sputnikarabic.ae/20221117/بوغدانوف-لدى-روسيا-والسعودية-آفاق-جيدة-للتعاون-في-مجال-الطاقة-1070269500.html
بوغدانوف: لدى روسيا والسعودية آفاق جيدة للتعاون في مجال الطاقة
بوغدانوف: لدى روسيا والسعودية آفاق جيدة للتعاون في مجال الطاقة
أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن روسيا والسعودية لديهما آفاق جيدة في... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T09:39+0000
2022-11-17T09:39+0000
روسيا
السعودية
الخارجية الروسية
ميخائيل بوغدانوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف، متحدثا في اجتماع "نادي حكيموف" تحت شعار "روسيا والسعودية: نظرة إلى المستقبل"، "لدينا آفاق جيدة في الصناعة والطاقة والزراعة، والقطاعات الأخرى".وأضاف، "العامل المهم في مشاركة بلدينا كمنتجين رئيسيين للمنتجات النفطية في العالم، في إطار صيغة أوبك+".وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، أن روسيا والسعودية تناقشان مشاريع بتروكيماوية مشتركة على الأراضي الروسية والسعودية.وأضاف نوفاك، إن العلاقات بين الدولتين تتطور بشكل ديناميكي، وفي إطار عمل اللجنة الحكومية المشتركة للبلدين، تتم مناقشة جميع مجالات التعاون تقريبا، سواء في مجال الطاقة والنقل أو البناء.وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى نمو التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأعرب عن ثقته في أن مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة اليوم بين موسكو والرياض، سيسمح للدولتين بزيادة التعاون.وتستضيف الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية روسيا الاتحادية، اليوم، الاجتماع الثالث لمنصة خبراء "نادي حكيموف" (يحمل اسم أول سفير سوفييتي لدى السعودية، كريم حكيموف)، تحت عنوان "روسيا والسعودية: نظرة إلى المستقبل".وتم إنشاء هذه المنصة من قبل دبلوماسيين ومستعربين ومستشرقين، من أجل الترويج ونشر الدبلوماسية، وكذلك تحليل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية للعلاقات الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221103/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يناقش-مع-سفير-المملكة-العربية-السعودية-التناقضات-في-منطقة-الخليج-العربي-1069790983.html
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روسيا, السعودية, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف
روسيا, السعودية, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف

بوغدانوف: لدى روسيا والسعودية آفاق جيدة للتعاون في مجال الطاقة

09:39 GMT 17.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن روسيا والسعودية لديهما آفاق جيدة في التعاون الصناعي والطاقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف، متحدثا في اجتماع "نادي حكيموف" تحت شعار "روسيا والسعودية: نظرة إلى المستقبل"، "لدينا آفاق جيدة في الصناعة والطاقة والزراعة، والقطاعات الأخرى".
وأضاف، "العامل المهم في مشاركة بلدينا كمنتجين رئيسيين للمنتجات النفطية في العالم، في إطار صيغة أوبك+".
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، أن روسيا والسعودية تناقشان مشاريع بتروكيماوية مشتركة على الأراضي الروسية والسعودية.
وأضاف نوفاك، إن العلاقات بين الدولتين تتطور بشكل ديناميكي، وفي إطار عمل اللجنة الحكومية المشتركة للبلدين، تتم مناقشة جميع مجالات التعاون تقريبا، سواء في مجال الطاقة والنقل أو البناء.
وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى نمو التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأعرب عن ثقته في أن مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة اليوم بين موسكو والرياض، سيسمح للدولتين بزيادة التعاون.
وتستضيف الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية روسيا الاتحادية، اليوم، الاجتماع الثالث لمنصة خبراء "نادي حكيموف" (يحمل اسم أول سفير سوفييتي لدى السعودية، كريم حكيموف)، تحت عنوان "روسيا والسعودية: نظرة إلى المستقبل".
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وتم إنشاء هذه المنصة من قبل دبلوماسيين ومستعربين ومستشرقين، من أجل الترويج ونشر الدبلوماسية، وكذلك تحليل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية للعلاقات الدولية.
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