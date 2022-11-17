https://sputnikarabic.ae/20221117/قائد-الحرس-الثوري-أمريكا-وبريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-وإسرائيل-والسعودية-يخوضون-حربا-ضد-إيران-1070271011.html

قائد الحرس الثوري: أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل والسعودية يخوضون حربا ضد إيران

قائد الحرس الثوري: أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل والسعودية يخوضون حربا ضد إيران

أكد قائد الحرس الثوري في إيران اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أن "إيران وشعبها يشهدان مؤامرة كبيرة، يتصدرها مخدوعون أصبحوا صدى للأعداء في الداخل لإثارة فتنة... 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T10:41+0000

2022-11-17T10:41+0000

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وقال اللواء سلامي، في كلمة له إن "كل شياطين العالم اجتمعت ضد إيران والإسلام والشهداء، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والكيان الصهيوني والسعودية وغيرهم"، مؤكدا أن "الشعب الايراني لن يكرر أخطاء ما حدث في صـدر الإسلام لتمتعه بالوعي والبصيرة".وقُتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون، مساء أمس الأربعاء، في هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي في مدينة إيذه في خوزستان غربي إيران.وكانت وكالة إسنا الإيرانية، قالت إن مجموعة إرهابيين اقتحمت السوق وأطلقت النار على الناس وعناصر "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الموجودين في المكان.وأضافت الوكالة أنه في الوقت نفسه الذي وقع فيه هجوم إرهابي في السوق المركزي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين، تم إحراق الحوزة في هذه المدينة ذاتها، دون أن يسفر الحريق عن إصابات.وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".

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