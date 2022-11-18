https://sputnikarabic.ae/20221118/فنلندا-تبدأ-تشييد-سياج-على-حدودها-مع-روسيا-العام-المقبل-1070311087.html

فنلندا تبدأ تشييد سياج على حدودها مع روسيا العام المقبل

فنلندا تبدأ تشييد سياج على حدودها مع روسيا العام المقبل

أعلنت سلطات حرس الحدود الفنلندية اليوم الجمعة، عزمها بدء بناء سياج شائك على طول الحدود مع روسيا في أوائل العام المقبل، وسط مخاوف في الدولة الاسكندنافية بشأن... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T16:43+0000

2022-11-18T16:43+0000

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السياج بشكل الذي يبلغ طوله - بشكل أولي - ثلاثة كيلومترات (1.8 ميل) سيقام عند نقطة عبور في بلدة إيماترا الشرقية بحلول صيف عام 2023، وسوف يمتد في النهاية إلى حد أقصى يبلغ 200 كيلومتر (124 ميل).في أكتوبر/ تشرين الأول، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إن هناك إجماعا بين المشرعين على بناء سياج لتغطية أجزاء من الحدود مع روسيا في مشروع تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 380 مليون يورو (393 مليون دولار) ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2026.وبحسب مارين، فإن الهدف الرئيسي للسياج هو مساعدة حرس الحدود في مراقبة ومنع الهجرة غير الشرعية المحتملة على نطاق واسع. تعد حدود فنلندا التي يبلغ طولها 1340 كيلومترا (832 ميلا) مع روسيا الأطول بين أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.قال سياسيون وخبراء إنه ليس من المعقول - أو حتى من الممكن - إقامة سياج على طول الحدود الشرقية الطويلة لفنلندا التي تمر بشكل أساسي عبر الغابات الكثيفة. في بعض الأماكن، يتم تحديد الحدود الفنلندية الروسية فقط من خلال أعمدة خشبية ذات أسوار منخفضة تهدف إلى إيقاف الماشية الضالة.يشيد السياج بشكل أساسي في جنوب شرق فنلندا، حيث تتم معظم حركة المرور عبر الحدود من وإلى روسيا، ولكن سيتم أيضا مع إنشاء أجزاء قصيرة في منطقة كاريليا الشمالية ومنطقة لابلاند في القطب الشمالي.يبلغ ارتفاع السور ثلاثة أمتار (10 أقدام) مع امتداد سلك شائك فوقه. بصرف النظر عن الدوريات المكثفة، يستخدم حرس الحدود الفنلندي حاليا الأجهزة الإلكترونية وغيرها لمراقبة نشاط الحدود.

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