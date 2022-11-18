https://sputnikarabic.ae/20221118/ماكرون-الصين-لديها-قدرة-مفيدة-جدا-في-الضغط-على-روسيا-1070306778.html

ماكرون: الصين لديها قدرة "مفيدة جدا" في الضغط على روسيا

ماكرون: الصين لديها قدرة "مفيدة جدا" في الضغط على روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الصين أثبتت أن لديها قدرة "مفيدة للغاية" في الضغط على روسيا، حيث يكثف المجتمع الدولي جهوده لحل الأزمة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T15:11+0000

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إيمانويل ماكرون

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التقى ماكرون بالرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء، في قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا، وناقشا معا الأزمة الأوكرانية. لا تزال الصين ترفض تحميل موسكو مسؤولية الوضع في أوكرانيا وتدين توسع "الناتو" شرقا وتهديد أمن روسيا.وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" في بانكوك، حيث يحضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ: "الصين لها دور مهم لممارسة الضغط على روسيا".وأضاف أن شي كان لديه القدرة على إخبار الرئيس فلاديمير بوتين "بأننا نعمل معا، ونحترم بعضنا البعض، لكن لا يمكن تجاوز الحد بشأن (الأسلحة) النووية وعليك الانتباه إلى القانون الدولي. هذا التذكير مفيد للغاية".وأردف: "ما قررناه في مجموعة العشرين مع الصين والهند والكثير من الآخرين حول الطاولة، كان مهما للغاية لأننا عبرنا عن هذا القلق، لقد كانت دعوة للسلام. تلقت روسيا رسالة من المجتمع الدولي، وخاصة من الصين، حول حقيقة أنه يجب استعادة السلام".وأضاف ماكرون أنه يأمل في عقد محادثات سلام هادفة في أوكرانيا في أعقاب قمة مجموعة العشرين، قائلا: "سوف يعود الأوكرانيون، - وهذا أملي - إلى طاولة المفاوضات مع الروس، وسيكون المجتمع الدولي حول هذه الطاولة".

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روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون