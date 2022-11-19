https://sputnikarabic.ae/20221119/حكومة-كردستان-العراق-تنفي-تهريب-أسلحة-عبر-أراضيها-إلى-إيران-1070347345.html

حكومة كردستان العراق تنفي "تهريب أسلحة" عبر أراضيها إلى إيران

حكومة كردستان العراق تنفي "تهريب أسلحة" عبر أراضيها إلى إيران

نفت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، صحة أنباء عن تهريب أسلحة عبر أراضيها إلى إيران التي تشهد احتجاجات وأعمال شغب متواصلة منذ نحو شهرين. 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T21:47+0000

2022-11-19T21:47+0000

2022-11-19T21:47+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقالت الحكومة في بيان مساء اليوم السبت: "نشرت مواقع إخبارية إيرانية خبراً على لسان (مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق) جون بولتون الذي لا يشغل حالياً أي منصب حكومي أو رسمي للولايات المتحدة الأمريكية، مفاده أن أسلحة تهرب عبر إقليم كردستان إلى جمهورية إيران الإسلامية".وأضافت حكومة الإقليم على ما نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية إنها "تنفي بشكل قاطع هذا الخبر الذي طالما تكرر"، مشددة على أنها "لم ولن تسمح أو تفسح الطريق بأي شكل من الأشكال للعبث بأمن أية دولة جارة عبر أراضي إقليم كردستان، وتؤكد أن أخباراً كهذه هي عارية عن الصحة ومجرد أكاذيب".يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان قد شن خلال الفترة الماضية هجمات صاروخية على مقرات أحزاب كردية إيرانية، في كردستان العراق، كان آخرها يوم الإثنين الماضي، قبل يوم من زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد.ووقتها، قالت تقارير صحفية أجنبية إن قاآني أبلغ المسؤولين العراقيين أن بلاده ستشن هجوما بريا على إقليم كردستان "في حال عدم تشديد الإجراءات على الحدود وضد أحزاب كردستان إيران"، المناهضة لطهران.وتشهد إيران منذ سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجات متواصلة على وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" بدعوى ارتداء الحجاب بشكل غير لائق.ولاحقا، اتهمت إيران على لسان وزير خارجيتها أمير عبد اللهيان، حكومات دول غربية بالتشجيع على العنف في بلاده وتعليم المحتجين كيفية صناعة الأسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة.

https://sputnikarabic.ae/20221115/إعلام-قائد-فيلق-القدس-يلتقي-الرئيس-العراقي-ورئيس-الوزراء-بعد-يوم-من-قصف-إيراني-لمواقع-في-كردستان-1070198984.html

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