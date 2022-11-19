https://sputnikarabic.ae/20221119/فيخر-1-صاروخ-روسي-موجه-مضاد-للدروع-التفاعلية-1070343735.html
"فيخر-1"... صاروخ روسي موجه مضاد للدروع التفاعلية
"فيخر-1"... صاروخ روسي موجه مضاد للدروع التفاعلية
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ الموجهة التي يمكن إطلاقها من الطائرات الحربية ومنها صاروخ "فيخر-1". 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T20:13+0000
2022-11-19T20:13+0000
2022-11-19T20:13+0000
رصد عسكري
روسيا
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تم تصميم صاروخ "فيخر-1" لتدمير الأهداف البرية المتحركة المحمية بدرع تفاعلي، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ولأن الدروع التفاعلية جعلت مهمة القذائف المضادة للدروع أكثر صعوبة، فقد طورت روسيا صاروخ "فيخر-1"، الذي يمكنه تدمير الدبابات المحمية بهذا النوع من الدروع.كما يمكن استخدام هذا الصاروخ ضد أهداف جوية مثل المروحيات والطائرات المسيرة والطائرات الهجومية، التي تحلق بسرعات منخفضة.ويقول الموقع إن هذا الصاروخ مصمم لتدمير أهدافه على مدار اليوم والعمل في جميع الظروف الجوية.المواصفات الفنية للصاروخويحتوي الدرع التفاعلي على ألواح صلب بين طبقات من المتفجرات، التي يتم وضعها على سطح الدبابة من الخارج لتعمل شحنتها التفجيرية على تبديد قوة اندفاع القذيفة المضادة للدروع عندما تصطدم بها.
https://sputnikarabic.ae/20221026/ما-هو-الدرع-التفاعلي-الذي-يحمي-الدبابات-من-الصواريخ-الخارقة-للدروع-1069510460.html
https://sputnikarabic.ae/20221026/آر-بي-جي---27-قاذف-صاروخي-مضاد-للدبابات-بقدرات-خارقة-1069506751.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"فيخر-1"... صاروخ روسي موجه مضاد للدروع التفاعلية
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ الموجهة التي يمكن إطلاقها من الطائرات الحربية ومنها صاروخ "فيخر-1".
تم تصميم صاروخ "فيخر-1" لتدمير الأهداف البرية المتحركة المحمية بدرع تفاعلي، حسبما ذكر
موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
ولأن الدروع التفاعلية جعلت مهمة القذائف المضادة للدروع
أكثر صعوبة، فقد طورت روسيا صاروخ "فيخر-1"، الذي يمكنه تدمير الدبابات المحمية بهذا النوع من الدروع.
كما يمكن استخدام هذا الصاروخ ضد أهداف جوية
مثل المروحيات والطائرات المسيرة والطائرات الهجومية، التي تحلق بسرعات منخفضة.
ويقول الموقع إن هذا الصاروخ مصمم لتدمير أهدافه على مدار اليوم والعمل في جميع الظروف الجوية.
المواصفات الفنية للصاروخ
طول حاويات الشحن والإطلاق: 2.8 متر.
سمك الدرع الذي يمكن اختراقه بعد تدمير الدرع التفاعلي: 75 سم.
المدى: من 800 متر إلى 8 كيلومترات.
ويحتوي الدرع التفاعلي
على ألواح صلب بين طبقات من المتفجرات، التي يتم وضعها على سطح الدبابة من الخارج لتعمل شحنتها التفجيرية على تبديد قوة اندفاع القذيفة المضادة للدروع عندما تصطدم بها.