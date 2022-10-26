https://sputnikarabic.ae/20221026/ما-هو-الدرع-التفاعلي-الذي-يحمي-الدبابات-من-الصواريخ-الخارقة-للدروع-1069510460.html
ما هو الدرع التفاعلي الذي يحمي الدبابات من القذائف الصاروخية؟
ما هو الدرع التفاعلي الذي يحمي الدبابات من القذائف الصاروخية؟
تمثل القذائف الخارقة للدروع أخطر تهديد للدبابات وهو ما دفع مصمميها لتطوير أنواع مختلفة من التدريع بينها الدرع التفاعلي. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T16:07+0000
2022-10-26T16:07+0000
2022-10-26T16:07+0000
رصد عسكري
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وتم تصميم الدروع التفاعلية لتكون قادرة على الحد من قوة اندفاع القذيفة المضادة للدروع وبالتالي تقليل احتمال اختراقها للدرع الأساسي للدبابة، حسبما يقول تقرير لموقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".وتظهر الدروع التفاعلية على شكل قوالب خارج هيكل الدبابة بتصميم يسمح لها بالتصدي للقذائف عن طريق انفجار شحنة تفجيرية داخلها بصورة تؤدي إلى تبديد قوة القذيفة القادمة.ما هو تكوين الدرع التفاعلي؟يتكون الدرع التفاعلي من ألواح من الصلب بين طبقات من المتفجرات على شكل قوالب مثبتة على سطح الدبابة.وعندما تصل القذيفة التي تستهدف الدبابة ينفجر الدرع التفاعلي بالألواح الصلب التي تتطير بصورة تؤدي إلى تشديد قوة الانفجار وبالتالي حماية الدرع الأساسي للدبابة من الاختراق، حسبما يقول تقرير لموقع "ساج" الأمريكي.لماذا يتم تزويد الدبابات بدرع تفاعلي؟أدى التطور الكبير في القذائف الصاروخية المضادة للدروع إلى زيادة قدرتها على اختراق الدروع المعدنية والوصول إلى داخل الدبابة لتفجيرها.ولهذا السبب أصبحت مهمة حماية الدبابة تحتاج وسائل حماية أكبر عن طريق نوع من الدروع الخارجية التي يمكنها تبديد قوة الانفجار الذي تسببه القذائف المضادة للدروع خاصة تلك التي تتكون من مرحلتين.
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار العالم الآن
ما هو الدرع التفاعلي الذي يحمي الدبابات من القذائف الصاروخية؟
تابعنا عبر
تمثل القذائف الخارقة للدروع أخطر تهديد للدبابات وهو ما دفع مصمميها لتطوير أنواع مختلفة من التدريع بينها الدرع التفاعلي.
وتم تصميم الدروع التفاعلية لتكون قادرة على الحد من قوة اندفاع القذيفة المضادة للدروع وبالتالي تقليل احتمال اختراقها للدرع الأساسي للدبابة، حسبما يقول تقرير
لموقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".
وتظهر الدروع التفاعلية على شكل قوالب خارج هيكل الدبابة بتصميم يسمح لها بالتصدي للقذائف عن طريق انفجار شحنة تفجيرية داخلها بصورة تؤدي إلى تبديد قوة القذيفة
القادمة.
ما هو تكوين الدرع التفاعلي؟
يتكون الدرع التفاعلي من ألواح من الصلب بين طبقات من المتفجرات على شكل قوالب مثبتة على سطح الدبابة.
وعندما تصل القذيفة التي تستهدف الدبابة ينفجر الدرع التفاعلي بالألواح الصلب التي تتطير بصورة تؤدي إلى تشديد قوة الانفجار وبالتالي حماية الدرع الأساسي للدبابة من الاختراق، حسبما يقول
تقرير لموقع "ساج" الأمريكي.
لماذا يتم تزويد الدبابات بدرع تفاعلي؟
أدى التطور الكبير في القذائف الصاروخية
المضادة للدروع إلى زيادة قدرتها على اختراق الدروع المعدنية والوصول إلى داخل الدبابة لتفجيرها.
ولهذا السبب أصبحت مهمة حماية الدبابة تحتاج وسائل حماية أكبر عن طريق نوع من الدروع الخارجية
التي يمكنها تبديد قوة الانفجار الذي تسببه القذائف المضادة للدروع خاصة تلك التي تتكون من مرحلتين.