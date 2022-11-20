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https://sputnikarabic.ae/20221120/أمريكا-أوقفنا-شن-هجوم-إيراني-على-السعودية-بسبب-تعاوننا-الأمني-الوثيق-مع-الرياض-1070357982.html
أمريكا: أوقفنا شن هجوم إيراني على السعودية بسبب تعاوننا الأمني الوثيق مع الرياض
أمريكا: أوقفنا شن هجوم إيراني على السعودية بسبب تعاوننا الأمني الوثيق مع الرياض
كشف مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، "كيف استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية إيقاف هجوم إيراني وشيك كان يعد له للمملكة". 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T16:16+0000
2022-11-20T16:16+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وقال منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، في تصريحات له، إن "إيران كانت تستعد لشن هجوم على السعودية"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تعمل على بناء بنية تحتية متكاملة للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط، ردت على تهديدات إيران المستمرة للمنطقة".وأضاف ماكغورك أن "الولايات المتحدة تعمل الآن بنشاط على بناء بنية دفاعية جوية وبحرية متكاملة في هذه المنطقة"، مشيراً إلى أنه "يتم تنفيذ شيء تحدثت عنه أمريكا منذ فترة طويلة، من خلال الشراكات المبتكرة والتقنيات الجديدة".وتابع: "إيران كانت تستعد لشن هجوم على السعودية، ومن المرجح أن هذا الهجوم لم يحدث بسبب التعاون الأمني الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة، وهو أمر متواصل".وكانت وزاة الخارجية الإيرانية، علقت الأسبوع الماضي، على الأنباء التي تحدثت عن تهديد إيران للسعودية، مؤكدة التزام إيران بالسبل الدبلوماسية.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ردا على سؤال بشأن إدعاء مجلة بوليتكيو حول تحركات إيران للهجوم على السعودية: "نرفض الإدعاءات الإعلامية التي تأتي بأهداف سياسية في اتجاه التخويف من إيران"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف كنعاني، أن "أمن الحدود والجيران الإقليميين هو أمن إيران، وأن الجمهورية الإسلامية تتمسك بطريق الدبلوماسية وتعمل في هذا الإطار مع الأطراف الإقليمية وحتى الدولية"، متابعا: "أمريكا وفي سياق سياسة التخويف من إيران وعرقلة المفاوضات البناءة مع دول المنطقة تطرح مواقف تأتي في إطار السياسات الإقليمية الخاطئة والهدامة للإدارة الأمريكية".وذكر أن "إيران لا تسعى إلى خلق توتر في المنطقة وتتصرف بمسؤولية في اتجاه الاستقرار والأمن الإقليميين وتعمل في هذا الاتجاه"، نافيا إنهاء الوساطة العراقية بين إيران والسعودية.وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها، الجمعة الماضي، عن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله إن إيران تخطط لتنفيذ هجوم على السعودية.ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن المسؤول رجح أن يستهدف الهجوم الإيراني البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة.ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن تحليق القاذفات الاستراتيجية الأمريكية طراز "بي - 52" في الشرق الأوسط يمثل استعراض للقوة في وجه إيران، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن والرياض مراقبتهما لما وصفه بـ "تهديد وشيك" للمملكة.
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم

أمريكا: أوقفنا شن هجوم إيراني على السعودية بسبب تعاوننا الأمني الوثيق مع الرياض

16:16 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / SHWAN NAWZADمدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق
مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / SHWAN NAWZAD
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كشف مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، "كيف استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية إيقاف هجوم إيراني وشيك كان يعد له للمملكة".
وقال منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، في تصريحات له، إن "إيران كانت تستعد لشن هجوم على السعودية"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تعمل على بناء بنية تحتية متكاملة للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط، ردت على تهديدات إيران المستمرة للمنطقة".
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
قائد الحرس الثوري: أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل والسعودية يخوضون حربا ضد إيران
17 نوفمبر, 10:41 GMT
وأضاف ماكغورك أن "الولايات المتحدة تعمل الآن بنشاط على بناء بنية دفاعية جوية وبحرية متكاملة في هذه المنطقة"، مشيراً إلى أنه "يتم تنفيذ شيء تحدثت عنه أمريكا منذ فترة طويلة، من خلال الشراكات المبتكرة والتقنيات الجديدة".
وتابع: "إيران كانت تستعد لشن هجوم على السعودية، ومن المرجح أن هذا الهجوم لم يحدث بسبب التعاون الأمني الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة، وهو أمر متواصل".
وكانت وزاة الخارجية الإيرانية، علقت الأسبوع الماضي، على الأنباء التي تحدثت عن تهديد إيران للسعودية، مؤكدة التزام إيران بالسبل الدبلوماسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ردا على سؤال بشأن إدعاء مجلة بوليتكيو حول تحركات إيران للهجوم على السعودية: "نرفض الإدعاءات الإعلامية التي تأتي بأهداف سياسية في اتجاه التخويف من إيران"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأضاف كنعاني، أن "أمن الحدود والجيران الإقليميين هو أمن إيران، وأن الجمهورية الإسلامية تتمسك بطريق الدبلوماسية وتعمل في هذا الإطار مع الأطراف الإقليمية وحتى الدولية"، متابعا: "أمريكا وفي سياق سياسة التخويف من إيران وعرقلة المفاوضات البناءة مع دول المنطقة تطرح مواقف تأتي في إطار السياسات الإقليمية الخاطئة والهدامة للإدارة الأمريكية".
وذكر أن "إيران لا تسعى إلى خلق توتر في المنطقة وتتصرف بمسؤولية في اتجاه الاستقرار والأمن الإقليميين وتعمل في هذا الاتجاه"، نافيا إنهاء الوساطة العراقية بين إيران والسعودية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
إيران ترد على مزاعم تحركها للهجوم على السعودية وتتهم أمريكا بالعمل على سياسة التخويف
14 نوفمبر, 16:46 GMT
وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها، الجمعة الماضي، عن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله إن إيران تخطط لتنفيذ هجوم على السعودية.
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن المسؤول رجح أن يستهدف الهجوم الإيراني البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة.
ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن تحليق القاذفات الاستراتيجية الأمريكية طراز "بي - 52" في الشرق الأوسط يمثل استعراض للقوة في وجه إيران، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن والرياض مراقبتهما لما وصفه بـ "تهديد وشيك" للمملكة.
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