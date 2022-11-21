https://sputnikarabic.ae/20221121/قطر-توقع-أطول-اتفاق-لتوريد-الغاز-في-العالم-مع-الصين-1070382066.html

قطر توقع "أطول اتفاق لتوريد الغاز في العالم" مع الصين

قطر توقع "أطول اتفاق لتوريد الغاز في العالم" مع الصين

أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، عن اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي إلى الصين لمدة 27 عاما، واصفة إياه بـ"الأطول" على الإطلاق، حيث عززت العلاقات مع آسيا في... 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T10:33+0000

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وأضافت شركة الطاقة الحكومية أنها سترسل بموجب الاتفاق، أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من مشروعها الجديد في حقل الشمال الشرقي، إلى شركة البترول والكيماويات الصينية "سينوبك".من جهته قال سعد شريدة الكعبي، وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة القطرية، إن الصفقة "تمثل أطول اتفاقية لتوريد الغاز في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال".تعد الدول الآسيوية بقيادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية هي السوق الرئيسي للغاز القطري، الذي تسعى إليه الدول الأوروبية بشكل متزايد في الوقت الذي تحاول فيه يائسة التحول بعيدا عن المصادر الروسية.المفاوضات مع الدول الأوروبية كانت مضنية، حيث ابتعدت ألمانيا ودول أخرى عن توقيع هذا النوع من الصفقات الطويلة الأجل التي أبرمت مع الدول الآسيوية.يقع حقل الشمال في قلب خطة قطر للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60% إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. الصين هي أول دولة تبرم صفقة لحقل الشمال الشرقي.كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية عن أنها طلبت أيضا حصة كاملة من مشروع حقل الشمال الجنوبي الذي تهيمن عليه شركات الطاقة الغربية العملاقة.وقال الكعبي إن الاتفاقية ستدعم العلاقات الثنائية "الممتازة" بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وتساعد في تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة.وقال رئيس شركة "سينوبك" ما يونغ شنغ، الذي شارك في حفل توقيع افتراضي من بكين، إن الاتفاقية كانت "علامة فارقة" لأن "قطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم والصين هي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم".

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