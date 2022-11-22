عربي
https://sputnikarabic.ae/20221122/مسؤول-تركي-أردوغان-ليس-بحاجة-لوسيط-من-أجل-لقاء-الأسد-1070438464.html
مسؤول تركي: أردوغان ليس بحاجة لوسيط من أجل لقاء الأسد
مسؤول تركي: أردوغان ليس بحاجة لوسيط من أجل لقاء الأسد
أكد مستشار رئيس حزب "الحركة القومية"، عضو اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، عبد الرحمن باشكان، أنه ليست هناك أي دولة تتوسط لترتيب لقاء بين الرئيسين التركي رجب... 22.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-22T15:28+0000
2022-11-22T15:29+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101784/07/1017840754_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9c6efea6d6d71be0881a969af3158ecd.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال باشكان، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ليس هناك دولة وسيطة للحوار بين الرئيسين، وأردوغان ليس بحاجة لوسيط من أجل اللقاء مع الأسد".وحول التوقيت المحتمل للقاء بينهما وإمكانية تقديمه إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها العام المقبل، أوضح باشكان أن "هذا القرار يعود لأردوغان والدولة، وهما يحددان التوقيت والمكان المناسب، ويمكن أن يجري اللقاء على هامش اجتماع وفي بلد معين".كما علق باشكان على دعوة رئيس حزب "الحركة القومية" التركي دولت باهتشلي، إلى عقد لقاء بين أردوغان والأسد، قائلًا "تصريح باهتشلي واضح، فهو أكد ضرورة تحسين العلاقات مع دول الجوار وفتح المجال للحوار مع سوريا، وأن اللقاء مع الأسد سيكون مفيدًا لمستقبل تركيا، وأن حزب الحركة القومية لا يعارض الحوار مع الرئيس السوري".وفي وقت سابق، استبعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، "عقد لقاء في هذه المرحلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد".في حين، أعلنت الرئاسة التركية، أن موسكو عرضت التوسط لعقد اجتماع بينهما.ولكن جاويش أوغلو، أوضح أن "روسيا لا تضغط لعقد هذا اللقاء، وإنما تقدم فقط اقتراحات حول الأمر".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق، أنه ليس من الوارد حاليًا أن يلتقي نظيره السوري بشار الأسد، وإن كان لا يستبعد حدوث ذلك في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220916/أردوغان-يعلن-أنه-على-استعداد-للقاء-الأسد-1067806965.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101784/07/1017840754_0:0:3001:2250_1920x0_80_0_0_dbaa0da92c8b2b3beb9b2115c8fb2e21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان

مسؤول تركي: أردوغان ليس بحاجة لوسيط من أجل لقاء الأسد

15:28 GMT 22.11.2022 (تم التحديث: 15:29 GMT 22.11.2022)
© AFP 2022 / STR / AFPالزوجان الأسد والزوجان أردوغان يقضيان العطلة مع بعضهما
الزوجان الأسد والزوجان أردوغان يقضيان العطلة مع بعضهما - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / STR / AFP
تابعنا عبرTelegram
أكد مستشار رئيس حزب "الحركة القومية"، عضو اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، عبد الرحمن باشكان، أنه ليست هناك أي دولة تتوسط لترتيب لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال باشكان، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ليس هناك دولة وسيطة للحوار بين الرئيسين، وأردوغان ليس بحاجة لوسيط من أجل اللقاء مع الأسد".

وحول التوقيت المحتمل للقاء بينهما وإمكانية تقديمه إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية التركية المقرر إجراؤها العام المقبل، أوضح باشكان أن "هذا القرار يعود لأردوغان والدولة، وهما يحددان التوقيت والمكان المناسب، ويمكن أن يجري اللقاء على هامش اجتماع وفي بلد معين".

كما علق باشكان على دعوة رئيس حزب "الحركة القومية" التركي دولت باهتشلي، إلى عقد لقاء بين أردوغان والأسد، قائلًا "تصريح باهتشلي واضح، فهو أكد ضرورة تحسين العلاقات مع دول الجوار وفتح المجال للحوار مع سوريا، وأن اللقاء مع الأسد سيكون مفيدًا لمستقبل تركيا، وأن حزب الحركة القومية لا يعارض الحوار مع الرئيس السوري".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
أردوغان يعلن أنه على استعداد للقاء الأسد
16 سبتمبر, 06:15 GMT
وفي وقت سابق، استبعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، "عقد لقاء في هذه المرحلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد".
في حين، أعلنت الرئاسة التركية، أن موسكو عرضت التوسط لعقد اجتماع بينهما.
ولكن جاويش أوغلو، أوضح أن "روسيا لا تضغط لعقد هذا اللقاء، وإنما تقدم فقط اقتراحات حول الأمر".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في وقت سابق، أنه ليس من الوارد حاليًا أن يلتقي نظيره السوري بشار الأسد، وإن كان لا يستبعد حدوث ذلك في المستقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала