https://sputnikarabic.ae/20221123/إيران-تعلن-تشكيل-لجنة-تحقيق-حول-الاضطرابات-الأخيرة-تضم-ممثلين-عن-الأجهزة-الحكومية-وغير-الحكومية-1070451739.html
إيران تعلن تشكيل لجنة تحقيق حول الاضطرابات الأخيرة تضم ممثلين عن الأجهزة الحكومية وغير الحكومية
إيران تعلن تشكيل لجنة تحقيق حول الاضطرابات الأخيرة تضم ممثلين عن الأجهزة الحكومية وغير الحكومية
أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الأربعاء، "تشكيل لجنة تحقيق حول الاضطرابات الأخيرة في البلاد". 23.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-23T06:27+0000
2022-11-23T06:27+0000
2022-11-23T06:27+0000
أخبار إيران
إيران
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وحسب قناة "العالم" الإيرانية، قال وحيدي إنه "من أجل حماية حقوق الناس وسيادة القانون، تم تشكيل لجنة تحقيق حول الاضطرابات الأخيرة بحضور ممثلين عن الأجهزة المعنية الحكومية وغير الحكومية".وأكد وزير الداخلية الإيراني أن "هذه اللجنة تقع عليها مسؤولية متابعة تكريس حقوق المتضررين جراء الحوادث وأعمال الشغب الاخيرة بكل جدية".وقُتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون، الأربعاء الماضي، في هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي في مدينة إيذه في خوزستان غربي إيران.وكانت وكالة إسنا الإيرانية، قالت إن مجموعة إرهابيين اقتحمت السوق وأطلقت النار على الناس وعناصر "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الموجودين في المكان.وأضافت الوكالة أنه في الوقت نفسه الذي وقع فيه هجوم إرهابي في السوق المركزي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين، تم إحراق الحوزة في هذه المدينة ذاتها، دون أن يسفر الحريق عن إصابات.وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران
إيران تعلن تشكيل لجنة تحقيق حول الاضطرابات الأخيرة تضم ممثلين عن الأجهزة الحكومية وغير الحكومية
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أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الأربعاء، "تشكيل لجنة تحقيق حول الاضطرابات الأخيرة في البلاد".
وحسب قناة "العالم" الإيرانية، قال وحيدي إنه "من أجل حماية حقوق الناس وسيادة القانون، تم تشكيل لجنة تحقيق حول الاضطرابات الأخيرة بحضور ممثلين عن الأجهزة المعنية الحكومية وغير الحكومية".
وأكد وزير الداخلية الإيراني أن "هذه اللجنة تقع عليها مسؤولية متابعة تكريس حقوق المتضررين جراء الحوادث وأعمال الشغب الاخيرة بكل جدية".
وقُتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون
، الأربعاء الماضي، في هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي في مدينة إيذه في خوزستان غربي إيران.
وكانت وكالة إسنا
الإيرانية، قالت إن مجموعة إرهابيين اقتحمت السوق وأطلقت النار على الناس وعناصر "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الموجودين في المكان.
وأضافت الوكالة أنه في الوقت نفسه الذي وقع فيه هجوم إرهابي في السوق المركزي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين
، تم إحراق الحوزة في هذه المدينة ذاتها، دون أن يسفر الحريق عن إصابات.
وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز
جنوب غربي إيران.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة
عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".