https://sputnikarabic.ae/20221123/الإعلان-الختامي-لمنتدى-تحالف-الحضارات-يحذر-من-التضليل-الإعلامي-وخطاب-الكراهية-1070479406.html

الإعلان الختامي لمنتدى "تحالف الحضارات" يحذر من التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية

الإعلان الختامي لمنتدى "تحالف الحضارات" يحذر من التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية

أكد الإعلان الختامي للمنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، أن المنتدى حقق هدفه بجعل التحالف التزاما عالميا حقيقيا بأهداف شاملة. 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T15:55+0000

2022-11-23T15:55+0000

2022-11-23T15:55+0000

العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

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واعتبر الإعلان الختامي لمنتدى "تحالف الحضارات"، الذي استضافه المغرب أن حرية التعبير وحرية المعتقد مترابطتان بشكل وثيق وتعززان بعضهما البعض، مشددا على الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه الحقوق في محاربة جميع أشكال التعصب والتفرقة القائمة على الدين أو المعتقد.كما اعتبر الإعلان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية لجميع الأشخاص، وفقا للمعايير الدولية، يعزز التعددية الثقافية من خلال المساهمة في تبادل أوسع للمعرفة وفهم أفضل للسياق الثقافي، بما يعزز ضمان حقوق الإنسان والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، و يوطد علاقات مستقرة وودية بين شعوب وأمم العالم أجمع.وأعرب المشاركون عن قلقهم العميق باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأهداف تتعارض مع احترام القيم الإنسانية، مؤكدين أن تكنولوجيا المعلومات تحدث تغييرا جذريا في طريقة تفاعل الأفراد والمجتمعات.وأدان الإعلان دعوات الكراهية التي تشكل تحريضا على التمييز والعداء والعنف، سواء من خلال توظيف الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.وأكد وجود حاجة إلى وضع وتنفيذ سياسات وخطط عمل واستراتيجيات ذات صلة بتعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية، وإذكاء الوعي والقدرة على الوقاية من التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية، وتتبعه والتصدي له.

https://sputnikarabic.ae/20221122/مدير-منظمة-إيسيسكو-لـسبوتنيك-السعودية-تقوم-بدور-كبير-جدا-في-تحالف-الحضارات-وجذب-شعوب-العالم-1070431393.html

https://sputnikarabic.ae/20221122/دعوات-للعمل-من-أجل-إقامة-دولة-فلسطينية-في-منتدى-تحالف-الحضارات-بالمغرب-1070431550.html

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