https://sputnikarabic.ae/20221123/المدير-العام-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يعلن-إجراء-مفاوضات-مع-رئيس-روساتوم-في-إسطنبول-1070457774.html

مدير عام وكالة الطاقة الذرية يجري مفاوضات مع رئيس "روساتوم" في إسطنبول

مدير عام وكالة الطاقة الذرية يجري مفاوضات مع رئيس "روساتوم" في إسطنبول

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، عن إجراء مفاوضات مع رئيس شركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، في إسطنبول بشأن إنشاء... 23.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-23T08:40+0000

2022-11-23T08:40+0000

2022-11-23T09:11+0000

العالم

روسيا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

روساتوم

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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وأفادت الوكالة في بيان: "التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم في إسطنبول بوفد روسي برئاسة المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف لإجراء مشاورات حول الجوانب التشغيلية المتعلقة بالسلامة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وحول الإنشاء العاجل لمنطقة آمنة والحماية النووية".من جانبها، أكدت شركة "روساتوم" أن "رئيس الشركة وخلال اجتماعه مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إسطنبول ناقش الوضع في زابوروجيه ودور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ضمان السلامة".وأشارت الشركة إلى أن "الجانبين اتفقا خلال المحادثات على مواصلة التفاعل بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية".يذكر أن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اعتبر أمس الثلاثاء، أن الخيار الغربي لإنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، غير مقبول، والذي ينص على نزع السلاح في إنرغودار.وفي وقت سابق، أشار بيان على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، "كثف المشاورات" بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد قصف نهاية الأسبوع الماضي. وكما أشار روغوف في وقت سابق، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانها مرة أخرى لم تشر إلى أن القصف نفذ من قبل الجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20221122/سلطات-زابوروجيه-ترفض-المقترح-الغربي-لإنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-الطاقة-النووية-1070409549.html

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العالم, روسيا, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, روساتوم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية