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https://sputnikarabic.ae/20221124/إس-في-دي-بندقية-قنص-روسية-أسطورية-1070490906.html
"إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
"إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
تمتلك كل بندقية قنص مميزات تختلف عن الأخرى، ما يعني أن كل مهمة تحتاج إلى نوع معين من بنادق القنص خاصة فيما يتعلق بالمدى ونوع الطلقات التي تستخدمها ودقة... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T07:46+0000
2022-11-24T07:46+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وتمثل بندقية القنص الروسية "إس في دي" واحدة من البنادق الأسطورية، كما يقول موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي يشير إلى أنها بندقية نصف آلية تستخدمها قوات المشاة في الجيش الروسي وجيوش أخرى حول العالم منذ عقود.وتم تصميم البندقية لاستخدامها في الاشتباك المباشر مع جنود العدو والمركبات غير المدرعة من مسافة 800 متر.وتتميز البندقية بقدرتها على استخدام أي نوع من الطلقات عيار (7.62 * 54 ملم)، لكنها تحقق أفضل أداء عندما تستخدم طلقات خاصة لمهام القنص، كما يقول الموقع.ما هي المواصفات الفنية لبندقية القنص "إس في دي"؟ولفت الموقع إلى أن البندقية "إس في دي" يمكن تزويدها بأجهزة رؤية تقليدية أو أجهزة الرؤية الليلية لتصبح صالحة للاستخدام بدقة عالية ليلا ونهارا.وتمثل بنادق القنص سلاحا حاسما في بعض مراحل القتال، لأنها تمكن الجندي الذي يحملها من تحييد جنود الأعداء من مسافات آمنة دون الحاجة للاشتباك المباشر معهم.
https://sputnikarabic.ae/20221122/بي-بي-كا---20-رشاش-روسي-يطلق-800-رصاصة-في-الدقيقة-1070446181.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

"إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية

07:46 GMT 24.11.2022
© Sputnik . VETALEE TEMKEV / الانتقال إلى بنك الصورقناس يستخدم بندقية القنص الروسية الأسطورية "إس في دي"
قناس يستخدم بندقية القنص الروسية الأسطورية إس في دي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik . VETALEE TEMKEV
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تمتلك كل بندقية قنص مميزات تختلف عن الأخرى، ما يعني أن كل مهمة تحتاج إلى نوع معين من بنادق القنص خاصة فيما يتعلق بالمدى ونوع الطلقات التي تستخدمها ودقة الإصابة.
وتمثل بندقية القنص الروسية "إس في دي" واحدة من البنادق الأسطورية، كما يقول موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي يشير إلى أنها بندقية نصف آلية تستخدمها قوات المشاة في الجيش الروسي وجيوش أخرى حول العالم منذ عقود.
© Sputnik . MEXAEL VOCKRESENSKEE / الانتقال إلى بنك الصوربندقية القنص الروسية الأسطورية "إس في دي"
بندقية القنص الروسية الأسطورية إس في دي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
بندقية القنص الروسية الأسطورية "إس في دي"
© Sputnik . MEXAEL VOCKRESENSKEE
/
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وتم تصميم البندقية لاستخدامها في الاشتباك المباشر مع جنود العدو والمركبات غير المدرعة من مسافة 800 متر.
وتتميز البندقية بقدرتها على استخدام أي نوع من الطلقات عيار (7.62 * 54 ملم)، لكنها تحقق أفضل أداء عندما تستخدم طلقات خاصة لمهام القنص، كما يقول الموقع.
© Sputnik . GREGOREE SESOEV / الانتقال إلى بنك الصوربندقية القنص الروسية الأسطورية "إس في دي"
بندقية القنص الروسية الأسطورية إس في دي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
بندقية القنص الروسية الأسطورية "إس في دي"
© Sputnik . GREGOREE SESOEV
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ما هي المواصفات الفنية لبندقية القنص "إس في دي"؟

الطلقات: عيار (7.62 * 54 ملم).
الوزن من دون طلقات: 4.3 كغ.
الطول بـ "الدبشك": 122 سم.
طول السبطانة (الماسورة): 62 سم.
مدى التصويب: 1200 م.
نظام التصويب: فردي.
ولفت الموقع إلى أن البندقية "إس في دي" يمكن تزويدها بأجهزة رؤية تقليدية أو أجهزة الرؤية الليلية لتصبح صالحة للاستخدام بدقة عالية ليلا ونهارا.
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وتمثل بنادق القنص سلاحا حاسما في بعض مراحل القتال، لأنها تمكن الجندي الذي يحملها من تحييد جنود الأعداء من مسافات آمنة دون الحاجة للاشتباك المباشر معهم.
© Sputnikفي كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
في كيه إس... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
في كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
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