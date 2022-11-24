https://sputnikarabic.ae/20221124/إس-في-دي-بندقية-قنص-روسية-أسطورية-1070490906.html
"إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
"إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
تمتلك كل بندقية قنص مميزات تختلف عن الأخرى، ما يعني أن كل مهمة تحتاج إلى نوع معين من بنادق القنص خاصة فيما يتعلق بالمدى ونوع الطلقات التي تستخدمها ودقة... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T07:46+0000
2022-11-24T07:46+0000
2022-11-24T07:46+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070491713_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_011c8284d886151ed4e3ce45c057f76c.jpg
وتمثل بندقية القنص الروسية "إس في دي" واحدة من البنادق الأسطورية، كما يقول موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي يشير إلى أنها بندقية نصف آلية تستخدمها قوات المشاة في الجيش الروسي وجيوش أخرى حول العالم منذ عقود.وتم تصميم البندقية لاستخدامها في الاشتباك المباشر مع جنود العدو والمركبات غير المدرعة من مسافة 800 متر.وتتميز البندقية بقدرتها على استخدام أي نوع من الطلقات عيار (7.62 * 54 ملم)، لكنها تحقق أفضل أداء عندما تستخدم طلقات خاصة لمهام القنص، كما يقول الموقع.ما هي المواصفات الفنية لبندقية القنص "إس في دي"؟ولفت الموقع إلى أن البندقية "إس في دي" يمكن تزويدها بأجهزة رؤية تقليدية أو أجهزة الرؤية الليلية لتصبح صالحة للاستخدام بدقة عالية ليلا ونهارا.وتمثل بنادق القنص سلاحا حاسما في بعض مراحل القتال، لأنها تمكن الجندي الذي يحملها من تحييد جنود الأعداء من مسافات آمنة دون الحاجة للاشتباك المباشر معهم.
https://sputnikarabic.ae/20221122/بي-بي-كا---20-رشاش-روسي-يطلق-800-رصاصة-في-الدقيقة-1070446181.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070491713_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_51d38298655a743f43191a55381f1e95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
"إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
تابعنا عبر
تمتلك كل بندقية قنص مميزات تختلف عن الأخرى، ما يعني أن كل مهمة تحتاج إلى نوع معين من بنادق القنص خاصة فيما يتعلق بالمدى ونوع الطلقات التي تستخدمها ودقة الإصابة.
وتمثل بندقية القنص الروسية "إس في دي" واحدة من البنادق الأسطورية، كما يقول موقع
"كلاشنيكوف" الروسي، الذي يشير إلى أنها بندقية نصف آلية تستخدمها قوات المشاة في الجيش الروسي وجيوش أخرى حول العالم منذ عقود.
وتم تصميم البندقية لاستخدامها في الاشتباك المباشر مع جنود العدو والمركبات غير المدرعة من مسافة 800 متر.
وتتميز البندقية
بقدرتها على استخدام أي نوع من الطلقات عيار (7.62 * 54 ملم)، لكنها تحقق أفضل أداء عندما تستخدم طلقات خاصة لمهام القنص، كما يقول الموقع.
ما هي المواصفات الفنية لبندقية القنص "إس في دي"؟
الطلقات: عيار (7.62 * 54 ملم).
الوزن من دون طلقات
: 4.3 كغ.
الطول بـ "الدبشك": 122 سم.
طول السبطانة (الماسورة): 62 سم.
ولفت الموقع إلى أن البندقية "إس في دي" يمكن تزويدها بأجهزة رؤية
تقليدية أو أجهزة الرؤية الليلية لتصبح صالحة للاستخدام بدقة عالية ليلا ونهارا.
وتمثل بنادق القنص سلاحا حاسما
في بعض مراحل القتال، لأنها تمكن الجندي الذي يحملها من تحييد جنود الأعداء من مسافات آمنة دون الحاجة للاشتباك المباشر معهم.