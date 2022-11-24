https://sputnikarabic.ae/20221124/شويغو-وأكار-يبحثان-الأوضاع-في-شمال-سوريا-ومبادرة-البحر-الأسود-لنقل-المواد-الغذائية-1070508340.html

شويغو وأكار يبحثان الأوضاع في شمال سوريا ومبادرة "البحر الأسود" لنقل المواد الغذائية

شويغو وأكار يبحثان الأوضاع في شمال سوريا ومبادرة "البحر الأسود" لنقل المواد الغذائية

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال محادثة هاتفية، اليوم الخميس، مع نظيره التركي خلوصي أكار، الأوضاع في شمال سوريا، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمواصلة... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T12:49+0000

2022-11-24T12:49+0000

2022-11-24T13:15+0000

روسيا

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

خلوصي أكار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065445477_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_ae042d1745c8cadfe4e2e65469672f82.jpg

موسكو- سبوتنيك.وجاء في بيان الوزارة بشأن المحادثة التي جرت بمبادرة من الجانب التركي: "جرت اليوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار. تم خلال المحادثة بحث الأوضاع الراهنة في شمال سوريا، كما تم بحث المسائل المتعلقة بمواصلة تنفيذ "مبادرة البحر الأسود".من جانبها أكدت وزارة الدفاع التركية في بيانها على أن "أولوية أنقرة في شمال سوريا هي منع التهديد الإرهابي".وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن قيام تركيا بعملية عسكرية برية في سوريا من شأنه أن يزيد من التوترات في المنطقة ويؤدي إلى زيادة النشاط الإرهابي.يذكر أن نفذت تركيا نفذت يوم الاحد الماضي، عملية جوية شمالي سوريا والعراق ضد قواعد مسلحة لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب) "واي بي جي"، المصنفة أيضا كمنظمة إرهابية في أنقرة. ووفقا لوزارة الدفاع التركية، تم تدمير ما مجموعه 89 هدفا خلال العملية.

https://sputnikarabic.ae/20221124/موسكو-تؤكد-أن-قيام-تركيا-بعملية-عسكرية-برية-في-سوريا-يساهم-بزيادة-التوتر-في-المنطقة--1070504469.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, خلوصي أكار