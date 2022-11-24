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https://sputnikarabic.ae/20221124/شويغو-وأكار-يبحثان-الأوضاع-في-شمال-سوريا-ومبادرة-البحر-الأسود-لنقل-المواد-الغذائية-1070508340.html
شويغو وأكار يبحثان الأوضاع في شمال سوريا ومبادرة "البحر الأسود" لنقل المواد الغذائية
شويغو وأكار يبحثان الأوضاع في شمال سوريا ومبادرة "البحر الأسود" لنقل المواد الغذائية
بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال محادثة هاتفية، اليوم الخميس، مع نظيره التركي خلوصي أكار، الأوضاع في شمال سوريا، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمواصلة... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T12:49+0000
2022-11-24T13:15+0000
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
خلوصي أكار
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موسكو- سبوتنيك.وجاء في بيان الوزارة بشأن المحادثة التي جرت بمبادرة من الجانب التركي: "جرت اليوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار. تم خلال المحادثة بحث الأوضاع الراهنة في شمال سوريا، كما تم بحث المسائل المتعلقة بمواصلة تنفيذ "مبادرة البحر الأسود".من جانبها أكدت وزارة الدفاع التركية في بيانها على أن "أولوية أنقرة في شمال سوريا هي منع التهديد الإرهابي".وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن قيام تركيا بعملية عسكرية برية في سوريا من شأنه أن يزيد من التوترات في المنطقة ويؤدي إلى زيادة النشاط الإرهابي.يذكر أن نفذت تركيا نفذت يوم الاحد الماضي، عملية جوية شمالي سوريا والعراق ضد قواعد مسلحة لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب) "واي بي جي"، المصنفة أيضا كمنظمة إرهابية في أنقرة. ووفقا لوزارة الدفاع التركية، تم تدمير ما مجموعه 89 هدفا خلال العملية.
https://sputnikarabic.ae/20221124/موسكو-تؤكد-أن-قيام-تركيا-بعملية-عسكرية-برية-في-سوريا-يساهم-بزيادة-التوتر-في-المنطقة--1070504469.html
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روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, خلوصي أكار
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, خلوصي أكار

شويغو وأكار يبحثان الأوضاع في شمال سوريا ومبادرة "البحر الأسود" لنقل المواد الغذائية

12:49 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 24.11.2022)
© Press service of the Turkish Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي آكار في إسطنبول
لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره التركي خلوصي آكار في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Press service of the Turkish Ministry of Defense
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بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال محادثة هاتفية، اليوم الخميس، مع نظيره التركي خلوصي أكار، الأوضاع في شمال سوريا، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمواصلة تنفيذ مبادرة "البحر الأسود" لنقل المواد الغذائية عبر الموانئ الأوكرانية، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
موسكو- سبوتنيك.وجاء في بيان الوزارة بشأن المحادثة التي جرت بمبادرة من الجانب التركي: "جرت اليوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار. تم خلال المحادثة بحث الأوضاع الراهنة في شمال سوريا، كما تم بحث المسائل المتعلقة بمواصلة تنفيذ "مبادرة البحر الأسود".
من جانبها أكدت وزارة الدفاع التركية في بيانها على أن "أولوية أنقرة في شمال سوريا هي منع التهديد الإرهابي".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن قيام تركيا بعملية عسكرية برية في سوريا من شأنه أن يزيد من التوترات في المنطقة ويؤدي إلى زيادة النشاط الإرهابي.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
موسكو تؤكد أن قيام تركيا بعملية عسكرية برية في سوريا يساهم بزيادة التوتر في المنطقة
12:23 GMT
يذكر أن نفذت تركيا نفذت يوم الاحد الماضي، عملية جوية شمالي سوريا والعراق ضد قواعد مسلحة لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب) "واي بي جي"، المصنفة أيضا كمنظمة إرهابية في أنقرة. ووفقا لوزارة الدفاع التركية، تم تدمير ما مجموعه 89 هدفا خلال العملية.
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