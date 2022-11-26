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https://sputnikarabic.ae/20221126/ما-هو-الفرق-بين-الصواريخ-الباليستية-والمجنحة-1070578602.html
ما هو الفرق بين الصواريخ الباليستية والمجنحة؟
ما هو الفرق بين الصواريخ الباليستية والمجنحة؟
تمثل الصواريخ الباليستية والمجنحة، أسلحة هجومية خارقة تستطيع الوصول إلى أهدافها بسرعة هائلة تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة. 26.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-26T20:18+0000
2022-11-26T20:18+0000
رصد عسكري
روسيا
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وبينما تتخذ الصواريخ الباليستية جزءا من مسارها خارج الغلاف الجوي قبل أن تتجه نحو الأرض مرة أخرى بسرعة تساوي أضعاف سرعة الصوت، فإن الصواريخ المجنحة تتخذ مسارات متغيرة وتحلق على ارتفاعات منخفضة تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول" الأمريكي.ما هي الصواريخ الباليستية؟ويوجد أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية وجميعها تتكون من 3 أجزاء هي:ما هي الصواريخ المجنحة؟ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومتى ظهرت؟ظهرت الصواريخ الباليستية العابرة للقارات منذ خمسينيات القرن الماضي، وأطلق الاتحاد السوفيتي أول صاروخ من هذا النوع عام 1958.ويطلق على الصاروخ الباليستي بأنه عابر للقارات إذا كان مداه يتجاوز 5 آلاف و600 كيلومترا، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".
https://sputnikarabic.ae/20221103/ما-هي-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-1069774116.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

ما هو الفرق بين الصواريخ الباليستية والمجنحة؟

20:18 GMT 26.11.2022
© Ministry of Defence of the Russian Federation أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن السفن الصاروخية التابعة لأسطول البحر الأسود اطلقت صواريخ "كاليبر" على أهداف "جبهة النصرة" في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن السفن الصاروخية التابعة لأسطول البحر الأسود اطلقت صواريخ كاليبر على أهداف جبهة النصرة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
© Ministry of Defence of the Russian Federation
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تمثل الصواريخ الباليستية والمجنحة، أسلحة هجومية خارقة تستطيع الوصول إلى أهدافها بسرعة هائلة تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة.
وبينما تتخذ الصواريخ الباليستية جزءا من مسارها خارج الغلاف الجوي قبل أن تتجه نحو الأرض مرة أخرى بسرعة تساوي أضعاف سرعة الصوت، فإن الصواريخ المجنحة تتخذ مسارات متغيرة وتحلق على ارتفاعات منخفضة تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول" الأمريكي.

ما هي الصواريخ الباليستية؟

تتخذ مسارا قوسيا بين منصة الإطلاق والهدف.
جزء من مسارها يكون خارج الغلاف الجوي للأرض.
يمكنها ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات عن نقطة إطلاقها.
تعمل بمحرك صاروخي.
تنطلق بسرعات تصل إلى 24 ألف كلم/ ساعة.

ويوجد أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية وجميعها تتكون من 3 أجزاء هي:

الرأس الحربي.
نظام التوجيه.
نظام الدفع الصاروخي.

ما هي الصواريخ المجنحة؟

تتخذ مسارات غير ثابتة.
تستخدم نظام دفع يعمل بمحرك نفاث.
تتخذ مسارها بالكامل داخل الغلاف الجوي للأرض.
يمكنها إصابة الهدف بدقة عالية.
يمكنها تغيير مسارها خلال الرحلة نحو الهدف.
تستطيع التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا للإفلات من رادارات العدو.
تستخدم توجيه الأقمار الصناعية وأنظمة التوجيه الذاتية.

ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومتى ظهرت؟

ظهرت الصواريخ الباليستية العابرة للقارات منذ خمسينيات القرن الماضي، وأطلق الاتحاد السوفيتي أول صاروخ من هذا النوع عام 1958.
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
أول من صنعها روسيا... ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات؟
3 نوفمبر, 08:02 GMT
ويطلق على الصاروخ الباليستي بأنه عابر للقارات إذا كان مداه يتجاوز 5 آلاف و600 كيلومترا، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".
© Sputnikما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومن يملكها؟
ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومن يملكها؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومن يملكها؟
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