https://sputnikarabic.ae/20221126/ما-هو-الفرق-بين-الصواريخ-الباليستية-والمجنحة-1070578602.html

ما هو الفرق بين الصواريخ الباليستية والمجنحة؟

ما هو الفرق بين الصواريخ الباليستية والمجنحة؟

تمثل الصواريخ الباليستية والمجنحة، أسلحة هجومية خارقة تستطيع الوصول إلى أهدافها بسرعة هائلة تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة. 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T20:18+0000

2022-11-26T20:18+0000

2022-11-26T20:18+0000

رصد عسكري

روسيا

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وبينما تتخذ الصواريخ الباليستية جزءا من مسارها خارج الغلاف الجوي قبل أن تتجه نحو الأرض مرة أخرى بسرعة تساوي أضعاف سرعة الصوت، فإن الصواريخ المجنحة تتخذ مسارات متغيرة وتحلق على ارتفاعات منخفضة تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول" الأمريكي.ما هي الصواريخ الباليستية؟ويوجد أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية وجميعها تتكون من 3 أجزاء هي:ما هي الصواريخ المجنحة؟ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومتى ظهرت؟ظهرت الصواريخ الباليستية العابرة للقارات منذ خمسينيات القرن الماضي، وأطلق الاتحاد السوفيتي أول صاروخ من هذا النوع عام 1958.ويطلق على الصاروخ الباليستي بأنه عابر للقارات إذا كان مداه يتجاوز 5 آلاف و600 كيلومترا، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".

https://sputnikarabic.ae/20221103/ما-هي-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-1069774116.html

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رصد عسكري, روسيا