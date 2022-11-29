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https://sputnikarabic.ae/20221129/البنتاغون-الولايات-المتحدة-قلصت-عدد-الدوريات-شمالي-سوريا-1070675059.html
البنتاغون: الولايات المتحدة قلصت عدد الدوريات شمالي سوريا
البنتاغون: الولايات المتحدة قلصت عدد الدوريات شمالي سوريا
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة قلصت عدد الدوريات شمالي سوريا لكنها لم تعيد نشر القوات رغم التهديد بعملية تركية. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T19:40+0000
2022-11-29T19:43+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال الناطق باسم البنتاغون باتريك رايدر، في إفادة صحافية، إننا "قلصنا عدد الدوريات، لم نعيد انتشار قواتنا، ما زلنا نركز على مواجهة التهديد من "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) وفي هذا الصدد لا تقل الاحتمالات".وأوضح رايدر انخفاض عدد الدوريات بكونها تتم بالاشتراك مع التشكيلات الكردية، مما قلل من هذا النشاط.ورفض رايدر تقييم احتمالية حدوث "غزو تركي" لشمال سوريا، لكنه أعرب عن أمله في أن يظهر ضبط النفس للسماح بمواصلة العمليات ضد تنظيم "داعش".إلى ذلك، تواصل القوات التركية، منذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمالي سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، وتم الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمالي العراق.ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة، ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.وفيما تقول أنقرة، إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق، أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
https://sputnikarabic.ae/20220906/تركيا-تعلن-تحييد-7-مسلحين-أكراد-شمالي-سوريا-1067352830.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الجيش الأمريكي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الجيش الأمريكي

البنتاغون: الولايات المتحدة قلصت عدد الدوريات شمالي سوريا

19:40 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 19:43 GMT 29.11.2022)
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة قلصت عدد الدوريات شمالي سوريا لكنها لم تعيد نشر القوات رغم التهديد بعملية تركية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال الناطق باسم البنتاغون باتريك رايدر، في إفادة صحافية، إننا "قلصنا عدد الدوريات، لم نعيد انتشار قواتنا، ما زلنا نركز على مواجهة التهديد من "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) وفي هذا الصدد لا تقل الاحتمالات".
وأوضح رايدر انخفاض عدد الدوريات بكونها تتم بالاشتراك مع التشكيلات الكردية، مما قلل من هذا النشاط.
ورفض رايدر تقييم احتمالية حدوث "غزو تركي" لشمال سوريا، لكنه أعرب عن أمله في أن يظهر ضبط النفس للسماح بمواصلة العمليات ضد تنظيم "داعش".
إلى ذلك، تواصل القوات التركية، منذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمالي سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، وتم الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمالي العراق.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة، ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.
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وفيما تقول أنقرة، إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تؤكد دمشق، أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
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