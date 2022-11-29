https://sputnikarabic.ae/20221129/بلينكن-حلف-شمال-الأطلسي-يعزز-وجوده-من-البحر-الأسود-إلى-بحر-البلطيق-1070659857.html

بلينكن: حلف شمال الأطلسي يعزز وجوده من البحر الأسود إلى بحر البلطيق

بلينكن: حلف شمال الأطلسي يعزز وجوده من البحر الأسود إلى بحر البلطيق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" سيعزز وجوده من البحر الأسود إلى بحر البلطيق. 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T12:22+0000

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روسيا

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وقال بلينكن خلال مؤتمره الصحفي في رومانيا: "سنعزز وجود الناتو من البحر الأسود إلى بحر البلطيق".أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن الحلف لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط.ووفقا لتصريحات نشرها موقع حلف الناتو الإلكتروني، قال ستولتنبرغ إنه "من غير المعقول" أن يقف الحلف في حالة تأهب إذا تعرضت فنلندا والسويد لضغوط، حتى أثناء الاحتفاظ بوضع "المدعو".وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، في مقر الناتو في بروكسل: "بصفتك مدعوًا، فإنك تندمج الآن في الهياكل السياسية والعسكرية لحلف الناتو، ومن غير المعقول ألا يتحرك الحلفاء إذا تعرضت السويد وفنلندا لأي شكل من أشكال الضغط".وأوضح أن جميع أعضاء الناتو تقريبًا صادقوا على الاتفاقيات الخاصة بانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف وقدموا ضمانات أمنية لكلا البلدين.وصرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".

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