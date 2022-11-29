عربي
الأمم المتحدة تعلن خروج أول دفعة من الأسمدة الروسية من أوروبا إلى أفريقيا
https://sputnikarabic.ae/20221129/إس--8-بي-إم-صاروخ-روسي-برأس-حربية-خارقة-1070664993.html
"إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
"إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
تطور روسيا أنواع مختلفة من صواريخ (جو - أرض) لتسليح الطائرات الحربية، بعضها موجهة وأخرى غير موجهة، وتمتلك جميعها قدرة تدميرية هائلة. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T15:03+0000
2022-11-29T15:03+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070665328_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_e002a0c4e06c9a41dd608f05ab3f8764.jpg
ويمثل الصاروخ "إس – 8 بي إم" الخاص بالطائرات الحربية أحد الصواريخ غير الموجهة، التي يتم تزويدها برأس حربي خارق للتحصينات، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ولفت الموقع إلى أن الرأس الحربي الخارق يمنح الصاروخ القدرة على الوصول إلى العتاد والجنود، الذين يتمركزون داخل مواقع محصنة.وتعتمد فكرة عمل الصاروخ على قدرته على اختراق الحواجز الخرسانية والتحصينات بأنواعها ثم انفجار الشحنة التفجيرية في الداخل وتحقيق أكبر قدر من الدمار بالموقع المستهدف.ما هي المواصفات الفنية للصاروخ؟وتوفر صواريخ (جو – أرض) غير الموجهة، التي تستخدمها الطائرات الحربية قدرة تدميرية كبيرة للمواقع المحصنة بتكلفة أقل مقارنة باستخدام الصواريخ الموجهة باهظة التكلفة.
https://sputnikarabic.ae/20221119/فيخر-1-صاروخ-روسي-موجه-مضاد-للدروع-التفاعلية-1070343735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070665328_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ff80f5d4ca1cf6cc0f6cd1d2779795b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

"إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة

15:03 GMT 29.11.2022
© Sputnik . GEORGEY ZEMAREV / الانتقال إلى بنك الصورطائرة حربية روسية "سو - 24 إم" تحمل صواريخ غير موجهة طراز "إس - 8"
طائرة حربية روسية سو - 24 إم تحمل صواريخ غير موجهة طراز إس - 8 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . GEORGEY ZEMAREV
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تطور روسيا أنواع مختلفة من صواريخ (جو - أرض) لتسليح الطائرات الحربية، بعضها موجهة وأخرى غير موجهة، وتمتلك جميعها قدرة تدميرية هائلة.
ويمثل الصاروخ "إس – 8 بي إم" الخاص بالطائرات الحربية أحد الصواريخ غير الموجهة، التي يتم تزويدها برأس حربي خارق للتحصينات، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
صاروخ روسي موجه مضاد للدروع التفاعلية طراز فيخر - 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
"فيخر-1"... صاروخ روسي موجه مضاد للدروع التفاعلية
19 نوفمبر, 20:13 GMT
ولفت الموقع إلى أن الرأس الحربي الخارق يمنح الصاروخ القدرة على الوصول إلى العتاد والجنود، الذين يتمركزون داخل مواقع محصنة.
وتعتمد فكرة عمل الصاروخ على قدرته على اختراق الحواجز الخرسانية والتحصينات بأنواعها ثم انفجار الشحنة التفجيرية في الداخل وتحقيق أكبر قدر من الدمار بالموقع المستهدف.

ما هي المواصفات الفنية للصاروخ؟

العيار: 80 ملم.
طول الصاروخ: 154 سم.
وزن الصاروخ: 15.2 كغم.
وزن الرأس الحربي: 600 غرام.
قوة اختراق التحصينات الخرسانية: 80 سم.
المدى: 1200 إلى 2200 متر.
بيئة العمل: يعمل في درجات حرارة تتراوح بين (- 60 إلى + 60 درجة).
وتوفر صواريخ (جو – أرض) غير الموجهة، التي تستخدمها الطائرات الحربية قدرة تدميرية كبيرة للمواقع المحصنة بتكلفة أقل مقارنة باستخدام الصواريخ الموجهة باهظة التكلفة.
© Sputnikالصاروخ الروسي 9إم729
الصاروخ الروسي 9إم729 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
الصاروخ الروسي 9إم729
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала