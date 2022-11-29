https://sputnikarabic.ae/20221129/إس--8-بي-إم-صاروخ-روسي-برأس-حربية-خارقة-1070664993.html
"إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
"إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
تطور روسيا أنواع مختلفة من صواريخ (جو - أرض) لتسليح الطائرات الحربية، بعضها موجهة وأخرى غير موجهة، وتمتلك جميعها قدرة تدميرية هائلة. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T15:03+0000
2022-11-29T15:03+0000
2022-11-29T15:03+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070665328_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_e002a0c4e06c9a41dd608f05ab3f8764.jpg
ويمثل الصاروخ "إس – 8 بي إم" الخاص بالطائرات الحربية أحد الصواريخ غير الموجهة، التي يتم تزويدها برأس حربي خارق للتحصينات، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ولفت الموقع إلى أن الرأس الحربي الخارق يمنح الصاروخ القدرة على الوصول إلى العتاد والجنود، الذين يتمركزون داخل مواقع محصنة.وتعتمد فكرة عمل الصاروخ على قدرته على اختراق الحواجز الخرسانية والتحصينات بأنواعها ثم انفجار الشحنة التفجيرية في الداخل وتحقيق أكبر قدر من الدمار بالموقع المستهدف.ما هي المواصفات الفنية للصاروخ؟وتوفر صواريخ (جو – أرض) غير الموجهة، التي تستخدمها الطائرات الحربية قدرة تدميرية كبيرة للمواقع المحصنة بتكلفة أقل مقارنة باستخدام الصواريخ الموجهة باهظة التكلفة.
https://sputnikarabic.ae/20221119/فيخر-1-صاروخ-روسي-موجه-مضاد-للدروع-التفاعلية-1070343735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070665328_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ff80f5d4ca1cf6cc0f6cd1d2779795b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
"إس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواع مختلفة من صواريخ (جو - أرض) لتسليح الطائرات الحربية، بعضها موجهة وأخرى غير موجهة، وتمتلك جميعها قدرة تدميرية هائلة.
ويمثل الصاروخ "إس – 8 بي إم" الخاص بالطائرات الحربية أحد الصواريخ غير الموجهة، التي يتم تزويدها برأس حربي خارق للتحصينات، حسبما ذكر
موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن الرأس الحربي الخارق يمنح الصاروخ القدرة على الوصول إلى العتاد والجنود، الذين يتمركزون داخل مواقع محصنة
.
وتعتمد فكرة عمل الصاروخ على قدرته على اختراق الحواجز الخرسانية والتحصينات بأنواعها ثم انفجار الشحنة التفجيرية في الداخل وتحقيق أكبر قدر من الدمار بالموقع المستهدف.
ما هي المواصفات الفنية للصاروخ؟
وزن الرأس الحربي: 600 غرام.
قوة اختراق التحصينات الخرسانية: 80 سم.
المدى: 1200 إلى 2200 متر.
بيئة العمل: يعمل في درجات حرارة تتراوح بين (- 60 إلى + 60 درجة).
وتوفر صواريخ (جو – أرض) غير الموجهة، التي تستخدمها الطائرات الحربية قدرة تدميرية كبيرة للمواقع المحصنة بتكلفة أقل
مقارنة باستخدام الصواريخ الموجهة باهظة التكلفة.