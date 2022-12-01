https://sputnikarabic.ae/20221201/ماكرون-يجب-أن-تعود-فرنسا-وأمريكا-أخوين-في-السلاح-1070744041.html
ماكرون: يجب أن تعود فرنسا وأمريكا "أخوين في السلاح"
ماكرون: يجب أن تعود فرنسا وأمريكا "أخوين في السلاح"
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى أن تعود بلاده والولايات المتحدة "أخوين في السلاح" مرة أخرى، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في ظل الوضع في... 01.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-01T16:54+0000
2022-12-01T16:54+0000
2022-12-01T16:54+0000
إيمانويل ماكرون
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070740999_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_165933169e58a9eb75ab183af074ea13.jpg
وخلال استقبال نظيره الأمريكي له في واشنطن، قال ماكرون إنه يجب على فرنسا والولايات المتحدة "أن تصبحا مجددا أخوين في السلاح" في مواجهة الأزمة الأوكرانية و"الأزمات المتعددة"، مؤكدا أن التحالف بين البلدين هو "الأكثر صلابة لأن هذه الصداقة متجذرة عبر القرون".من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض، أهمية "قيم الحرية والمساواة والأخوة"، قائلا إن بلاده لا يمكن أن تطلب شريكا أفضل من فرنسا، ومشددا على أن التحالف بينهما "أساسي" لاستقرار العالم.وصل الرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء، في زيارة تستمر لثلاثة أيام بصحبة زوجته بريجيت، وهي أول زيارة له في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.تهدف الزيارة إلى طي صفحة أزمة الغواصات الأسترالية، وتقريب وجهات النظر حول أزمات أبرزها سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وأسعار الغاز الأمريكي الذي تستورده أوروبا مرورا بالمنافسة مع الصين ووصولا إلى الإجراءات الحمائية الأمريكية.ذكرت هيئة الإذاعة الفرنسية، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد السياسة التجارية الأمريكية في اجتماع مع المشرعين الأمريكيين. وقال في غداء عمل مع أعضاء الكونغرس والمديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين في واشنطن: "إنها (سياسة) عدوانية للغاية لرجال الأعمال لدينا".
https://sputnikarabic.ae/20221201/وكالة-بايدن-يرقص-التانغو-مع-باريس--1070733502.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070740999_130:0:1246:837_1920x0_80_0_0_63ed85d44783c52bb4c6bd55bcfd3862.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا
ماكرون: يجب أن تعود فرنسا وأمريكا "أخوين في السلاح"
تابعنا عبر
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى أن تعود بلاده والولايات المتحدة "أخوين في السلاح" مرة أخرى، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في ظل الوضع في أوكرانيا والأزمات الدولية.
وخلال استقبال نظيره الأمريكي له في واشنطن، قال ماكرون إنه يجب على فرنسا والولايات المتحدة "أن تصبحا مجددا أخوين في السلاح" في مواجهة الأزمة الأوكرانية و"الأزمات المتعددة"، مؤكدا أن التحالف بين البلدين هو "الأكثر صلابة لأن هذه الصداقة متجذرة عبر القرون".
من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض، أهمية "قيم الحرية والمساواة والأخوة"، قائلا إن بلاده لا يمكن أن تطلب شريكا أفضل من فرنسا، ومشددا على أن التحالف بينهما "أساسي" لاستقرار العالم.
وصل الرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء، في زيارة تستمر لثلاثة أيام بصحبة زوجته بريجيت، وهي أول زيارة له
في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
تهدف الزيارة إلى طي صفحة أزمة الغواصات الأسترالية، وتقريب وجهات النظر حول أزمات أبرزها سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا، وأسعار الغاز الأمريكي الذي تستورده أوروبا مرورا بالمنافسة مع الصين ووصولا إلى الإجراءات الحمائية الأمريكية.
ذكرت هيئة الإذاعة الفرنسية، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد السياسة التجارية الأمريكية
في اجتماع مع المشرعين الأمريكيين. وقال في غداء عمل مع أعضاء الكونغرس والمديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين في واشنطن: "إنها (سياسة) عدوانية للغاية لرجال الأعمال لدينا".