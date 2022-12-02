https://sputnikarabic.ae/20221202/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لعقد-لقاء-بين-إردوغان-والأسد-لكن-العمل-العملي-لم-يبدأ-بعد---1070754977.html
موسكو: مستعدون لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان لكن العمل لم يبدأ بعد
موسكو: مستعدون لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان لكن العمل لم يبدأ بعد
صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تفرض وساطة على أنقرة ودمشق،... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T08:11+0000
2022-12-02T08:11+0000
2022-12-02T08:34+0000
روسيا
لقاء
رجب طيب أردوغان
لقاء بشار
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوغدانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "نحن دائما نعبر عن استعدادنا ونقول إنه سيكون الخيار الصحيح، ولكن حتى الآن لم يتم القيام بأي عمل ملموس على المستوى السياسي. حتى الآن لا توجد مثل هذه الخطط".من جانبه، أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الجمعة، أن موسكو تعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.وقال لافرينتييف خلال لقاء على قناة "العربية": "أكرر، على تركيا أن تنظر في هذا (اللقاء). نعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيكون إيجابيا ومفيدا بشكل عام، ونحن نعمل في هذا الاتجاه".هذا وأكد عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات بين دمشق وأنقرة قد تدخل منحنى جديداً قبل الانتخابات التركية المرتقبة عام 2023.وتابع: "لكن من الصعب الحديث عن عملية تطبيع واضحة "متى وكيف ستبدأ؟" بين أنقرة ودمشق، باستثناء الرسائل المتبادلة بين الطرفين".اقرأ أيضا: وزير الدفاع التركي: واشنطن طلبت من أنقرة إعادة النظر في عمليتها العسكرية المحتملة بسورياوأضاف "ترغب دمشق في بدء المحادثات بينها وببن أنقرة لا سيما الرئيسان أردوغان والأسد في بلد ثالث، ومن المرجح أن يكون روسيا".وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تواصل تركي سوري بشأن العمليات التركية في شمال سوريا قال ميري أوغلو: "من السابق لأوانه الحديث عن تعاون تركي سوري شامل ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في الوقت الحالي".
https://sputnikarabic.ae/20221202/لافرينتيف-نعمل-على-عقد-لقاء-بين-الأسد-وأردوغان-في-روسيا--1070753767.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, لقاء, رجب طيب أردوغان, لقاء بشار
روسيا, لقاء, رجب طيب أردوغان, لقاء بشار
موسكو: مستعدون لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان لكن العمل لم يبدأ بعد
08:11 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 08:34 GMT 02.12.2022) تابعنا عبر
صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تفرض وساطة على أنقرة ودمشق، مؤكدًا على أنه إذا طلبت فموسكو مستعدة لعقد لقاء بين أردوغان والأسد.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوغدانوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "نحن دائما نعبر عن استعدادنا ونقول إنه سيكون الخيار الصحيح، ولكن حتى الآن لم يتم القيام بأي عمل ملموس على المستوى السياسي. حتى الآن لا توجد مثل هذه الخطط".
"كل شيء يعتمد على رغبات الأطراف، لكننا لا نفرض شيئا على أحد. إذا طلبت منا (الوساطة) وكان لشركائنا في أنقرة ودمشق مثل هذه المصلحة، فسنرد بالطبع بالإيجاب".
ميخائيل بوغدانوف
الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا
من جانبه، أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الجمعة، أن موسكو تعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وقال لافرينتييف خلال لقاء على قناة "العربية": "أكرر، على تركيا أن تنظر في هذا (اللقاء). نعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيكون إيجابيا ومفيدا بشكل عام، ونحن نعمل في هذا الاتجاه".
وبحسب لافرينتييف، فإن إمكانية عقد اجتماع للرؤساء في روسيا "متاحة دائما"، وأن موسكو تؤيد ذلك.
هذا وأكد عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات بين دمشق وأنقرة قد تدخل منحنى جديداً قبل الانتخابات التركية المرتقبة عام 2023.
"من الممكن أن تدخل العلاقات بين تركيا وسوريا منحنى جديداً قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.. إنه احتمال قوي جدا".
أورهان ميري أوغلو
عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا
وتابع: "لكن من الصعب الحديث عن عملية تطبيع واضحة "متى وكيف ستبدأ؟" بين أنقرة ودمشق، باستثناء الرسائل المتبادلة بين الطرفين".
وأضاف "ترغب دمشق في بدء المحادثات بينها وببن أنقرة لا سيما الرئيسان أردوغان والأسد
في بلد ثالث، ومن المرجح أن يكون روسيا".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تواصل تركي سوري بشأن العمليات التركية في شمال سوريا قال ميري أوغلو: "من السابق لأوانه الحديث عن تعاون تركي سوري شامل ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في الوقت الحالي".