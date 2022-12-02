https://sputnikarabic.ae/20221202/لافرينتيف-نعمل-على-عقد-لقاء-بين-الأسد-وأردوغان-في-روسيا--1070753767.html

لافرينتيف: نعمل على عقد لقاء بين الأسد وأردوغان في روسيا

لافرينتيف: نعمل على عقد لقاء بين الأسد وأردوغان في روسيا

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الجمعة، أن موسكو تعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T07:31+0000

2022-12-02T07:31+0000

2022-12-02T08:21+0000

روسيا

لقاء

أخبار سوريا اليوم

رجب طيب أردوغان

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وقال لافرينتييف خلال لقاء على قناة "العربية": "أكرر، على تركيا أن تنظر في هذا (اللقاء). نعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيكون إيجابيا ومفيدا بشكل عام، ونحن نعمل في هذا الاتجاه". "العدالة والتنمية": العلاقة بين دمشق وأنقرة "قد تدخل منحى جديدا"هذا وأكد عضو هيئة القرار والتنفيذ المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن العلاقات بين دمشق وأنقرة قد تدخل منحنى جديداً قبل الانتخابات التركية المرتقبة عام 2023.اقرأ أيضا: تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهابيين شمالي سورياوتابع: "لكن من الصعب الحديث عن عملية تطبيع واضحة "متى وكيف ستبدأ؟" بين أنقرة ودمشق، باستثناء الرسائل المتبادلة بين الطرفين".اقرأ أيضا: وزير الدفاع التركي: واشنطن طلبت من أنقرة إعادة النظر في عمليتها العسكرية المحتملة بسورياوأضاف "ترغب دمشق في بدء المحادثات بينها وببن أنقرة لا سيما الرئيسان أردوغان والأسد في بلد ثالث، ومن المرجح أن يكون روسيا".وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تواصل تركي سوري بشأن العمليات التركية في شمال سوريا قال ميري أوغلو: "من السابق لأوانه الحديث عن تعاون تركي سوري شامل ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في الوقت الحالي".دمشق: تركيا لا تفي بالتزاماتهاكد نائب وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، أن تركيا لا تمتثل لالتزاماتها بموجب صيغة "أستانا".ونقلت وكالة "سانا" تصريحات سوسان الذي قال إن "العالم يشهد المزيد من التصعيد بفعل عقلية الهيمنة والتفرد بالقرار الدولي الذي يقود سياسات الإدارة الأمريكية، وسوريا عانت من هذه السياسات لفرض الوصاية والتبعية عليها ومصادرة قرارها الوطني".

https://sputnikarabic.ae/20221125/تركيا-قيادي-في-الحزب-الحاكم-لا-يستبعد-عقد-لقاء-بين-أردوغان-والأسد-قبل-يونيو-2023-1070548473.html

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روسيا, لقاء, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان