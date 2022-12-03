https://sputnikarabic.ae/20221203/أردوغان-لن-نتراجع-إطلاقا-عن-إكمال-الشريط-الأمني-على-طول-الحدود-التركية-مع-سوريا-1070798132.html

أردوغان: لن نتراجع إطلاقا عن إكمال الشريط الأمني على طول الحدود التركية مع سوريا

أردوغان: لن نتراجع إطلاقا عن إكمال الشريط الأمني على طول الحدود التركية مع سوريا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده "لن تتراجع إطلاقا عن إكمال الشريط الأمني على طول حدودها مع سوريا". 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T12:38+0000

2022-12-03T12:38+0000

2022-12-03T12:38+0000

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رجب طيب أردوغان

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قال أردغان، خلال مشاركته حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، "حتما سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كم الذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية"، مشيرا إلى أن الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأفادت وسائل إعلام تركية رسمية، الخميس الماضي، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقش مع مجلس الأمن القومي عملية محتملة لمكافحة الإرهاب على الأرض شمالي سوريا.وذكرت قناة "تي آر تي" أن مجلس الأمن التركي عقد اجتماعه الأخير لعام 2022 لمناقشة أنشطة مكافحة الإرهاب وتنفيذ عملية برية عسكرية شمالي سوريا، وأضاف التقرير أن أردوغان ترأس الاجتماع لبحث قضايا الأمن الإقليمي والدولي.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن وزير الدفاع لويد أوستن، تحدث هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار وأعرب عن معارضة واشنطن القوية لعملية أنقرة العسكرية الجديدة شمال شرقي سوريا وشاركه قلقه من أن الضربات التركية تهدد القوات الأمريكية في المنطقة.ودعا الوزير أوستن إلى خفض التصعيد، وشاركت معارضة الوزارة القوية لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، بحسب البيان.وتواصل القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا؛ إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمال العراق.وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.

https://sputnikarabic.ae/20221130/تركيا-تتهم-أمريكا-بدعم-الإرهابيين-شمالي-سوريا-1070695860.html

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان