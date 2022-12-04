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https://sputnikarabic.ae/20221204/عون-دعوة-ميقاتي-لاجتماع-الحكومة-تظهر-رغبته-في-الاستئثار-بالسلطة-1070825284.html
عون: دعوة ميقاتي لاجتماع الحكومة تظهر رغبته في الاستئثار بالسلطة
عون: دعوة ميقاتي لاجتماع الحكومة تظهر رغبته في الاستئثار بالسلطة
وصف الرئيس اللبناني السابق ميشال عون دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزراء حكومته للاجتماع غدا الاثنين، بأنها كشفت حقيقة أن الأخير يريد الاستئثار بالسلطة. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-04T12:08+0000
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ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني الأسبق ميشال عون، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن "التذرع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها، لا يبرر له خطوته التي تدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية".وقال البيان: "رئيس حكومة تصريف الأعمال كشف مرة جديدة، من خلال الدعوة التي وجهها لعقد جلسة للحكومة غدًا الإثنين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع، طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كلف بتشكيلها ألا وهي محاولة الإستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافًا لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية".وقال: "لذلك أدعو الوزراء الى اتّخاذ موقف موحّد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدّد بوضوح دور حكومات تصريف الأعمال".طالع أيضا: مشاورات تشكيل الحكومة واستحقاق رئاسي... ما السيناريوهات أمام لبنان لتخطي هذه المرحلة الحرجة؟
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العالم العربي, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار لبنان

عون: دعوة ميقاتي لاجتماع الحكومة تظهر رغبته في الاستئثار بالسلطة

12:08 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / - الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي
 الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / -
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وصف الرئيس اللبناني السابق ميشال عون دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزراء حكومته للاجتماع غدا الاثنين، بأنها كشفت حقيقة أن الأخير يريد الاستئثار بالسلطة.
ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني الأسبق ميشال عون، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن "التذرع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها، لا يبرر له خطوته التي تدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية".
وقال البيان: "رئيس حكومة تصريف الأعمال كشف مرة جديدة، من خلال الدعوة التي وجهها لعقد جلسة للحكومة غدًا الإثنين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع، طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كلف بتشكيلها ألا وهي محاولة الإستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافًا لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية".

ودعا عون وزراء الحكومة اللبنانية إلى مواجهة أي خروج عن الدستور اللبناني، والأعراف المستقرة لعمل حكومتهم.

وقال: "لذلك أدعو الوزراء الى اتّخاذ موقف موحّد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدّد بوضوح دور حكومات تصريف الأعمال".
طالع أيضا: مشاورات تشكيل الحكومة واستحقاق رئاسي... ما السيناريوهات أمام لبنان لتخطي هذه المرحلة الحرجة؟
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