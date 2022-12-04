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https://sputnikarabic.ae/20221204/مصادر-عراقية-لـسبوتنيك-سقوط-7-صواريخ-على-الأقل-في-محيط-قاعدة-عسكرية-تركية-شمالي-العراق-1070837777.html
مصادر عراقية لـ"سبوتنيك": سقوط 7 صواريخ على الأقل في محيط قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق
مصادر عراقية لـ"سبوتنيك": سقوط 7 صواريخ على الأقل في محيط قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بحدوث قصف استهدف قاعدة زليكان التركية شرقي محافظة نينوى". 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T16:19+0000
2022-12-04T16:19+0000
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بغداد - سبوتنيك. قالت مصادر أمنية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إنه "سقط ما لا يقل عن 7 صواريخ في محيط معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة عسكرية لها شمالي العراق دون خسائر".وكان مصدر أمني عراقي، قد أفاد الشهر الماضي، بأن قصفا صاروخيا استهدف معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها في محافظة نينوى شمالي العراق.وقال المصدر الأمني العراقي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قصف صاروخي يستهدف معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها في محافظة نينوى شمالي العراق"، مشيرا إلى أن "الصواريخ أطلقت من الموصل دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف".يشار إلى أن معسكر زليكان التركي الذي أنشأ عام 2015 تم استهدافه حتى الآن 8 مرات، بحسب المصدر ذاته.
https://sputnikarabic.ae/20221204/الجيش-العراقي-يعلن-بدء-تنفيذ-إجراءات-ضبط-الحدود-المشتركة-مع-إيران-وتركيا-1070833182.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

مصادر عراقية لـ"سبوتنيك": سقوط 7 صواريخ على الأقل في محيط قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق

16:19 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / -قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق
قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / -
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بحدوث قصف استهدف قاعدة زليكان التركية شرقي محافظة نينوى".
بغداد - سبوتنيك. قالت مصادر أمنية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إنه "سقط ما لا يقل عن 7 صواريخ في محيط معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة عسكرية لها شمالي العراق دون خسائر".
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14:33 GMT
وكان مصدر أمني عراقي، قد أفاد الشهر الماضي، بأن قصفا صاروخيا استهدف معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها في محافظة نينوى شمالي العراق.
وقال المصدر الأمني العراقي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قصف صاروخي يستهدف معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها في محافظة نينوى شمالي العراق"، مشيرا إلى أن "الصواريخ أطلقت من الموصل دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف".
يشار إلى أن معسكر زليكان التركي الذي أنشأ عام 2015 تم استهدافه حتى الآن 8 مرات، بحسب المصدر ذاته.
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