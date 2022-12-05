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https://sputnikarabic.ae/20221205/أكثر-من-10-شركات-روسية-تشارك-بمعرض-الخمسة-الكبار-في-دبي-1070874962.html
أكثر من 10 شركات روسية تشارك بمعرض الخمسة الكبار في دبي
أكثر من 10 شركات روسية تشارك بمعرض الخمسة الكبار في دبي
أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الاثنين، عن مشاركة أكثر من 10 شركات تصدير روسية، في معرض الخمسة الكبار " ذي بيغ 5 شو 2022"، أكبر المعارض في قطاع البناء... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T14:26+0000
2022-12-05T14:26+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المركز في بيان: "افتتح اليوم الاثنين الموافق 5 كانون الأول/ ديسمبر، أكبر معرض للبناء والتشييد في الشرق الأوسط، "ذي بيغ 5 شو 2022"، في دبي. شارك هذا العام 14 مصدّراً في القسم الوطني الروسي، تحت شعار "صنع في روسيا".ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الـ8 من الشهر الجاري، حيث سيعقد المشاركون في قسم "صنع في روسيا" أكثر من 150 لقاء مع المشترين المحتملين.وأوضح المركز أن الشركات الروسية تقدم مواد عزل وألواح خشبية من أجود الأنواع، ومنتجات النجارة، ومواد البناء المركبة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المنتجات الخاصة في مجال البناء.وسيضم هذا الحدث العالمي، أكثر من 3 آلاف مشارك، وصلوا من أكثر من 80 دولة.جدير بالذكر أن معرض الخمسة الكبار " ذي بيغ 5 شو 2022" يقام على مدى 40 عاما، حيث لم يكن مجرد منصة أعمال واتصالات لصناعة البناء فحسب، بل وأيضا نقطة انطلاق للشركات، كي تدخل سوق الإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20220913/مشاركة-دولية-للعلامة-التجارية-صنع-في-روسيا-في-تركيا-والسعودية-1067684863.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أكثر من 10 شركات روسية تشارك بمعرض الخمسة الكبار في دبي

14:26 GMT 05.12.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "صنع في روسيا"
منتدى صنع في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن مركز التصدير الروسي، اليوم الاثنين، عن مشاركة أكثر من 10 شركات تصدير روسية، في معرض الخمسة الكبار " ذي بيغ 5 شو 2022"، أكبر المعارض في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط والذي يقام في دبي.
موسكو - سبوتنيك. وقال المركز في بيان: "افتتح اليوم الاثنين الموافق 5 كانون الأول/ ديسمبر، أكبر معرض للبناء والتشييد في الشرق الأوسط، "ذي بيغ 5 شو 2022"، في دبي. شارك هذا العام 14 مصدّراً في القسم الوطني الروسي، تحت شعار "صنع في روسيا".
ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الـ8 من الشهر الجاري، حيث سيعقد المشاركون في قسم "صنع في روسيا" أكثر من 150 لقاء مع المشترين المحتملين.
وأوضح المركز أن الشركات الروسية تقدم مواد عزل وألواح خشبية من أجود الأنواع، ومنتجات النجارة، ومواد البناء المركبة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المنتجات الخاصة في مجال البناء.
وسيضم هذا الحدث العالمي، أكثر من 3 آلاف مشارك، وصلوا من أكثر من 80 دولة.
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جدير بالذكر أن معرض الخمسة الكبار " ذي بيغ 5 شو 2022" يقام على مدى 40 عاما، حيث لم يكن مجرد منصة أعمال واتصالات لصناعة البناء فحسب، بل وأيضا نقطة انطلاق للشركات، كي تدخل سوق الإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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