https://sputnikarabic.ae/20221206/أسعار-النفط-تهبط-إلى-أدنى-مستوياتها-في-11-شهرا-1070923062.html

أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها في 11 شهرا

أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها في 11 شهرا

تراجعت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل اتجاهها الهبوطي، حيث عوضت المخاوف المتزايدة بشأن... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T19:25+0000

2022-12-06T19:25+0000

2022-12-06T19:25+0000

أسعار النفط اليوم

اقتصاد

العالم

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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.67 دولار أو 4.44%، إلى 79.01 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 10 يناير، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 3.26 دولار أو 4.24% إلى 73.67 دولار.سجل نشاط قطاع الخدمات في الصين أدنى مستوى له في ستة أشهر، وتباطأت الاقتصادات الأوروبية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يثير قلقا لدى المستثمرين بشأن مستويات.سجلت العقود الآجلة للنفط الخام يوم الاثنين أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين، بعد أن أشارت بيانات صناعة الخدمات الأمريكية إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وقادت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة عما كان متوقعا في الآونة الأخيرة.انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، لكنه لا يزال مدعوما بالرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة، بعد أكبر ارتفاع في أسبوعين يوم الاثنين. ارتفاع الدولار يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، مما يقلل الطلب.توصل الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو ما رفضته موسكو. تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا أيضا على تحديد سقف عند 60 دولارا للنفط من روسيا، والذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول. يتزامن ذلك مع قرار الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي.في الأساس، ينص الإجراء على أنه لا يمكن بيع النفط المنتج في روسيا إلا بموافقة تأمينية لازمة عند مستوى (أو أقل من) 60 دولارا للبرميل. تقع شركات التأمين في الغالب في دول مجموعة السبع.ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن نجاح روسيا في جمع أسطول من نحو 100 سفينة لتجنب العقوبات النفطية. إن امتلاك ما يسمى بـ"أسطول الظل" الخاص بها سيسمح لموسكو ببيع نفطها دون الحاجة إلى تأمين من مجموعة السبع أو دول أخرى.أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الاثنين، أن موسكو تعد ردا على فرض الغرب سقفا لسعر النفط الروسي، مؤكدا أن هناك شيء واحد واضح وهو "أننا لن نعترف بهذا القرار".فيما قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه بعد وضع سقف للنفط الروسي، سيحدث "ما لا يمكن تصوره للأسعار. بالضبط لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكنه بالتأكيد لن يكون جيدا للمستهلك".

https://sputnikarabic.ae/20221206/الاتحاد-الأوروبي-يصر-على-نجاح-سقف-سعر-النفط-الروسي-رغم-تكهنات-بفشله-1070920409.html

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أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العالم