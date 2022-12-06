https://sputnikarabic.ae/20221206/القضاء-الإيراني-يعلن-إطلاق-سراح-1200-من-المعتقلين-خلال-الاضطرابات-الأخيرة-في-البلاد-1070896853.html
القضاء الإيراني يعلن إطلاق سراح 1200 من المعتقلين خلال الاضطرابات الأخيرة في البلاد
القضاء الإيراني يعلن إطلاق سراح 1200 من المعتقلين خلال الاضطرابات الأخيرة في البلاد
أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، "إطلاق سراح 1200 شخص من المقبوض عليهم خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي على خلفية... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T08:28+0000
2022-12-06T08:28+0000
2022-12-06T08:28+0000
إيران
أخبار إيران
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وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه تم "إطلاق سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاضطرابات الأخيرة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت اعتقال 40 أجنبيًا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، مضيفة أنه سيتم محاكمتهم وفق قوانين الجمهورية الإسلامية.وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، "تم اعتقال 40 أجنبياً شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة وبعضهم كان في ميدان أعمال الشغب والتخريب"، مضيفا "ستتم محاكمة هؤلاء وفقا لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية 14 أجنبيا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران.ووقتها، ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن "التحقيقات أظهرات أن مواطنين من 14 دولة، منها أمريكا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وأفغانستان، اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وكان الأفغان الأكثر عددا".واتهمت الوكالة "السفارة الألمانية في طهران بالقيام بدور محوري في إشعال أعمال الشغب في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حكومات دول غربية بالتشجيع على العنف في بلاده وتعليم المحتجين كيفية صناعة الأسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة.ومنذ سبتمبر/ أيلول، تشهد إيران احتجاجات واسعة على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
القضاء الإيراني يعلن إطلاق سراح 1200 من المعتقلين خلال الاضطرابات الأخيرة في البلاد
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أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، "إطلاق سراح 1200 شخص من المقبوض عليهم خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه تم "إطلاق سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاضطرابات الأخيرة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت اعتقال 40 أجنبيًا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة
في البلاد، مضيفة أنه سيتم محاكمتهم وفق قوانين الجمهورية الإسلامية.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، "تم اعتقال 40 أجنبياً شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة وبعضهم كان في ميدان أعمال الشغب والتخريب"، مضيفا "ستتم محاكمة هؤلاء وفقا لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية
14 أجنبيا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
ووقتها، ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن "التحقيقات أظهرات أن مواطنين من 14 دولة، منها أمريكا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وأفغانستان، اعتقلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وكان الأفغان الأكثر عددا".
واتهمت الوكالة "السفارة الألمانية في طهران بالقيام بدور محوري في إشعال أعمال الشغب في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حكومات دول غربية
بالتشجيع على العنف في بلاده وتعليم المحتجين كيفية صناعة الأسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة.
ومنذ سبتمبر/ أيلول، تشهد إيران احتجاجات واسعة على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.