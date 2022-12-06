https://sputnikarabic.ae/20221206/المغرب-يفوز-على-إسبانيا-ويتأهل-لربع-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1070921413.html
المغرب يفوز على إسبانيا ويتأهل لربع نهائي كأس العالم قطر 2022
المغرب يفوز على إسبانيا ويتأهل لربع نهائي كأس العالم قطر 2022
فاز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T18:25+0000
2022-12-06T18:25+0000
2022-12-06T18:25+0000
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وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.وخاض الفريقين مباراة اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية لكن أي منهما لم يتمكن من تسجيل أي أهدافها خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.يذكر أن المغرب تأهل لدور الـ 16 متصدرا المجموعة الـ 6 مع منتخب كرواتيا، بعدما أن فاز في مباراتين وتعادل في مباراة ثالثة.وأصبح أسود الأطلس الفريق العربي الوحيد الذي صعد إلى دور ربع نهائي كأس العالم في قطر 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221201/المنتخب-المغربي-يثير-فرحة-عربية-واسعة-بتأهله-إلى-دور-الـ16-في-كأس-العالم-1070745574.html
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رياضة, أخبار المغرب اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم
رياضة, أخبار المغرب اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم
المغرب يفوز على إسبانيا ويتأهل لربع نهائي كأس العالم قطر 2022
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فاز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022.
وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.
وخاض الفريقين مباراة اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية لكن أي منهما لم يتمكن من تسجيل أي أهدافها خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب
بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.
يذكر أن المغرب تأهل لدور الـ 16 متصدرا المجموعة الـ 6 مع منتخب كرواتيا، بعدما أن فاز في مباراتين وتعادل في مباراة ثالثة.
وأصبح أسود الأطلس الفريق العربي الوحيد الذي صعد إلى دور ربع نهائي كأس العالم
في قطر 2022.