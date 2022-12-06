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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221206/المغرب-يفوز-على-إسبانيا-ويتأهل-لربع-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1070921413.html
المغرب يفوز على إسبانيا ويتأهل لربع نهائي كأس العالم قطر 2022
المغرب يفوز على إسبانيا ويتأهل لربع نهائي كأس العالم قطر 2022
فاز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T18:25+0000
2022-12-06T18:25+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
أخبار المغرب اليوم
قطر
أخبار قطر اليوم
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وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.وخاض الفريقين مباراة اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية لكن أي منهما لم يتمكن من تسجيل أي أهدافها خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.يذكر أن المغرب تأهل لدور الـ 16 متصدرا المجموعة الـ 6 مع منتخب كرواتيا، بعدما أن فاز في مباراتين وتعادل في مباراة ثالثة.وأصبح أسود الأطلس الفريق العربي الوحيد الذي صعد إلى دور ربع نهائي كأس العالم في قطر 2022.
https://sputnikarabic.ae/20221201/المنتخب-المغربي-يثير-فرحة-عربية-واسعة-بتأهله-إلى-دور-الـ16-في-كأس-العالم-1070745574.html
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رياضة, أخبار المغرب اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم
رياضة, أخبار المغرب اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم

المغرب يفوز على إسبانيا ويتأهل لربع نهائي كأس العالم قطر 2022

18:25 GMT 06.12.2022
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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فاز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022.
وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.
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وخاض الفريقين مباراة اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية لكن أي منهما لم يتمكن من تسجيل أي أهدافها خلال الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.
يذكر أن المغرب تأهل لدور الـ 16 متصدرا المجموعة الـ 6 مع منتخب كرواتيا، بعدما أن فاز في مباراتين وتعادل في مباراة ثالثة.
وأصبح أسود الأطلس الفريق العربي الوحيد الذي صعد إلى دور ربع نهائي كأس العالم في قطر 2022.
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