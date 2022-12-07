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https://sputnikarabic.ae/20221207/القضاء-الأمريكي-يرفض-دعوى-ضد-ولي-العهد-السعودي-بشأن-مقتل-خاشقجي-1070950050.html
القضاء الأمريكي يرفض دعوى ضد ولي العهد السعودي بشأن مقتل خاشقجي
القضاء الأمريكي يرفض دعوى ضد ولي العهد السعودي بشأن مقتل خاشقجي
رفض قاض فيدرالي في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي رفعتها خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، بعد توصية من إدارة الرئيس جو بايدن بمنحه الحصانة. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T15:10+0000
2022-12-07T15:10+0000
العالم
العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال القاضي جون بيتس، يوم الثلاثاء، إنه على الرغم من "عدم ارتياحه"، فإن الحكومة الأمريكية أخبرت محكمة مقاطعة العاصمة أن الأمير محمد بن سلمان محصن لأنه يحمل أيضا لقب رئيس الوزراء وبالتالي "يحق له الحصول على حصانة رئيس الدولة".وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، كتب القاضي أن عدم الارتياح لم يكن فقط بسبب "تورط الأمير في قضية مقتل خاشقجي"، ولكن أيضا بسبب توقيت تعيينه رئيسا للوزراء في السعودية.عين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي وكتب بيتس: "نظرة سياقية على الأمر الملكي تشير إلى أنه لم يكن مدفوعا بالرغبة في أن يكون ابن سلمان رئيسا للحكومة، ولكن بدلا من ذلك لحمايته من المسؤولية المحتملة في هذه القضية".عندما اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية منح محمد بن سلمان الحصانة الشهر الماضي، وصفت مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بأنه "شنيع"، لكنهم قالوا إنه يجب منح الأمير الحصانة بسبب "الممارسة المستمرة" لمنحها لرؤساء الحكومات الأجنبية.في الشهر الماضي، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يمكن مقاضاة ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيسا لحكومة.جاء ذلك في رد الإدارة على طلب من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس في واشنطن، للحصول على معلومات حول الحصانة السيادية في الدعوى التي رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.رفع بايدن في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته. رفضت السعودية التقرير رفضا قاطعا، واعتبرت استنتاجاته غير صحيحة عن قيادة المملكة و"لا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل الصحفي.
https://sputnikarabic.ae/20221119/لماذا-قررت-أمريكا-منح-محمد-بن-سلمان-حصانة-قانونية-في-قضية-خاشقجي-1070320734.html
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العالم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, الولايات المتحدة الأمريكية

القضاء الأمريكي يرفض دعوى ضد ولي العهد السعودي بشأن مقتل خاشقجي

15:10 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / MAST IRHAMولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في إندونيسيا
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / MAST IRHAM
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رفض قاض فيدرالي في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي رفعتها خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، بعد توصية من إدارة الرئيس جو بايدن بمنحه الحصانة.
وقال القاضي جون بيتس، يوم الثلاثاء، إنه على الرغم من "عدم ارتياحه"، فإن الحكومة الأمريكية أخبرت محكمة مقاطعة العاصمة أن الأمير محمد بن سلمان محصن لأنه يحمل أيضا لقب رئيس الوزراء وبالتالي "يحق له الحصول على حصانة رئيس الدولة".
وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، كتب القاضي أن عدم الارتياح لم يكن فقط بسبب "تورط الأمير في قضية مقتل خاشقجي"، ولكن أيضا بسبب توقيت تعيينه رئيسا للوزراء في السعودية.
عين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي وكتب بيتس: "نظرة سياقية على الأمر الملكي تشير إلى أنه لم يكن مدفوعا بالرغبة في أن يكون ابن سلمان رئيسا للحكومة، ولكن بدلا من ذلك لحمايته من المسؤولية المحتملة في هذه القضية".
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
لماذا قررت أمريكا منح محمد بن سلمان حصانة قانونية في قضية خاشقجي
19 نوفمبر, 06:44 GMT
عندما اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية منح محمد بن سلمان الحصانة الشهر الماضي، وصفت مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بأنه "شنيع"، لكنهم قالوا إنه يجب منح الأمير الحصانة بسبب "الممارسة المستمرة" لمنحها لرؤساء الحكومات الأجنبية.
في الشهر الماضي، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يمكن مقاضاة ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيسا لحكومة.
جاء ذلك في رد الإدارة على طلب من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس في واشنطن، للحصول على معلومات حول الحصانة السيادية في الدعوى التي رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.
رفع بايدن في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.
وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته. رفضت السعودية التقرير رفضا قاطعا، واعتبرت استنتاجاته غير صحيحة عن قيادة المملكة و"لا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل الصحفي.
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