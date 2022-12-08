https://sputnikarabic.ae/20221208/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستواصل-إرسال-المساعدات-إلى-أوكرانيا-1070965254.html

بلينكن: الولايات المتحدة ستواصل إرسال المساعدات إلى أوكرانيا

بلينكن: الولايات المتحدة ستواصل إرسال المساعدات إلى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعد إحاطة سرية مع مجلس الشيوخ الأمريكي إن هناك دعما كافيا من الحزبين لمواصلة تقديم المساعدة إلى أوكرانيا. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن كما نقل الصحفيين يوم الأربعاء: "لقد خرجت من هذا مقتنعا بشدة بالدعم القوي المستمر الذي نحصل عليه على أساس الحزبين".وفي أكتوبر، تعهد زعيم الأقلية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، بأنه إذا حصل الجمهوريون على أغلبية في مجلس النواب، فلن تحصل أوكرانيا على "شيك على بياض" للمساعدات، مشيرا إلى مخاوف بشأن الركود.وبعد البيان، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه قلق بشأن مستقبل دعم الكونغرس لمواصلة تقديم المساعدات إلى أوكرانيا.وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، في وقت سابق، إن الأغلبية الجمهورية في المجلس ستركز على ضمان تسليم الأسلحة في الوقت المناسب إلى أوكرانيا، فضلا عن زيادة مساعدة الحلفاء.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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