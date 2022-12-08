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الرئيس الصيني: السعودية قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب
الرئيس الصيني: السعودية قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، إن بلاده تعتبر السعودية "قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب"، وتسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية معها. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T15:34+0000
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بكين- سبوتنيك. وذكر شي خلال لقاء مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض: "التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية يملك آفاقا واسعة".وأضاف أن الصين تنظر إلى السعودية كقوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب وتولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الرياض، وفقا لما نقلته شبكة تلفزيون الصين.وأكد الرئيس الصيني، الذي بدأ زيارته للسعودية بالأمس وينهيها غدا، استعداد بلاده لتعزيز العلاقات والتعاون مع الرياض في مختلف المجالات، ودعم السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.جاءت زيارة شي إلى السعودية بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في اجتماعات قمة تضم عددا من قادة الدول الخليجية والعربية، وبحسب وسائل إعلام سعودية، تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال سعودي (نحو 29.25 دولار).في مقال نشره في صحيفة "الرياض" بمناسبة زيارته إلى السعودية، قال شي إن زيارته ستفتح عصرا جديدا للعلاقات مع العالم العربي، مشددا على أن العالم العربي عضو مهم في صفوف الدول النامية.وأضاف أن "الصين تبقى أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي وأكبر مستورد لمنتجاته"، مشيرا إلى أن السعودية حققت نتائج إيجابية للتنويع الاقتصادي والاجتماعي. ووصف الرئيس الصيني، بلاده بـ"الصديق المخلص" و"الشريك الاستراتيجي" للمملكة.
https://sputnikarabic.ae/20221208/العاهل-السعودي-والرئيس-الصيني-يوقعان-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-البلدين-1070992426.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الصين

الرئيس الصيني: السعودية قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب

15:34 GMT 08.12.2022
© AP Photoالرئيس الصيني، شي جين بينغ يصل السعودية، 7 ديسمبر 2022
الرئيس الصيني، شي جين بينغ يصل السعودية، 7 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AP Photo
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، إن بلاده تعتبر السعودية "قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب"، وتسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية معها.
بكين- سبوتنيك. وذكر شي خلال لقاء مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض: "التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية يملك آفاقا واسعة".
وأضاف أن الصين تنظر إلى السعودية كقوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب وتولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الرياض، وفقا لما نقلته شبكة تلفزيون الصين.
صورة تم التقاطها في 7 ديسمبر 2022 في الرياض تظهر العلمين الصيني والسعودي يزينان أحد الشوارع قبل زيارة الرئيس الصيني للعاصمة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
العاهل السعودي والرئيس الصيني يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
13:50 GMT
وأكد الرئيس الصيني، الذي بدأ زيارته للسعودية بالأمس وينهيها غدا، استعداد بلاده لتعزيز العلاقات والتعاون مع الرياض في مختلف المجالات، ودعم السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
جاءت زيارة شي إلى السعودية بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في اجتماعات قمة تضم عددا من قادة الدول الخليجية والعربية، وبحسب وسائل إعلام سعودية، تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال سعودي (نحو 29.25 دولار).
في مقال نشره في صحيفة "الرياض" بمناسبة زيارته إلى السعودية، قال شي إن زيارته ستفتح عصرا جديدا للعلاقات مع العالم العربي، مشددا على أن العالم العربي عضو مهم في صفوف الدول النامية.
وأضاف أن "الصين تبقى أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي وأكبر مستورد لمنتجاته"، مشيرا إلى أن السعودية حققت نتائج إيجابية للتنويع الاقتصادي والاجتماعي. ووصف الرئيس الصيني، بلاده بـ"الصديق المخلص" و"الشريك الاستراتيجي" للمملكة.
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