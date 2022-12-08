https://sputnikarabic.ae/20221208/ولي-العهد-السعودي-المملكة-ملتزمة-بشدة-بسياسة-الصين-الواحدة-1071001273.html

ولي العهد السعودي: المملكة ملتزمة بشدة بسياسة "الصين الواحدة"‏

ولي العهد السعودي: المملكة ملتزمة بشدة بسياسة "الصين الواحدة"‏

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن الرياض تلتزم بشدة بمبدأ "الصين الواحدة"، وتدعم بكين في حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T19:27+0000

2022-12-08T19:27+0000

2022-12-08T19:27+0000

الصين

السعودية

ولي العهد محمد بن سلمان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064473506_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6370c52fea70e2b959b6b7438af69123.jpg

بكين - سبوتنيك. وقال ابن سلمان في لقاء جمعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ: "تلتزم المملكة العربية السعودية بحزم بمبدأ "الصين الواحدة"، وتدعم الصين في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتدعم الإجراءات والجهود التي تبذلها الصين لنزع التطرف، وتعارض بشدة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للصين بحجة حماية حقوق الإنسان"، وفقا لما نقله تلفزيون الصين المركزي.ووصل الرئيس الصيني، إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيحضر قمة مجلس التعاون الصيني الخليجي، بالإضافة إلى أول اجتماع صيني عربي على الإطلاق، وأشارت إلى أن القمة ستكون "علامة فارقة" في تطور العلاقات الصينية العربية.وأكد الرئيس الصيني استعداد بلاده لتعزيز العلاقات والتعاون مع الرياض في مختلف المجالات، ودعم السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.وجاءت زيارة شي جين بينغ إلى السعودية بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في اجتماعات قمة تضم عددا من قادة الدول الخليجية والعربية، وبحسب وسائل إعلام سعودية، تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال سعودي (نحو 29.25 دولار).في مقال نشره في صحيفة "الرياض" بمناسبة زيارته إلى السعودية، قال شي إن زيارته ستفتح عصرا جديدا للعلاقات مع العالم العربي، مشددا على أن العالم العربي عضو مهم في صفوف الدول النامية.

https://sputnikarabic.ae/20221208/الرئيس-الصيني-السعودية-قوة-مهمة-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1070996830.html

الصين

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي