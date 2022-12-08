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https://sputnikarabic.ae/20221208/ولي-العهد-السعودي-المملكة-ملتزمة-بشدة-بسياسة-الصين-الواحدة-1071001273.html
ولي العهد السعودي: المملكة ملتزمة بشدة بسياسة "الصين الواحدة"‏
ولي العهد السعودي: المملكة ملتزمة بشدة بسياسة "الصين الواحدة"‏
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن الرياض تلتزم بشدة بمبدأ "الصين الواحدة"، وتدعم بكين في حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T19:27+0000
2022-12-08T19:27+0000
الصين
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
العالم العربي
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بكين - سبوتنيك. وقال ابن سلمان في لقاء جمعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ: "تلتزم المملكة العربية السعودية بحزم بمبدأ "الصين الواحدة"، وتدعم الصين في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتدعم الإجراءات والجهود التي تبذلها الصين لنزع التطرف، وتعارض بشدة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للصين بحجة حماية حقوق الإنسان"، وفقا لما نقله تلفزيون الصين المركزي.ووصل الرئيس الصيني، إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيحضر قمة مجلس التعاون الصيني الخليجي، بالإضافة إلى أول اجتماع صيني عربي على الإطلاق، وأشارت إلى أن القمة ستكون "علامة فارقة" في تطور العلاقات الصينية العربية.وأكد الرئيس الصيني استعداد بلاده لتعزيز العلاقات والتعاون مع الرياض في مختلف المجالات، ودعم السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.وجاءت زيارة شي جين بينغ إلى السعودية بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في اجتماعات قمة تضم عددا من قادة الدول الخليجية والعربية، وبحسب وسائل إعلام سعودية، تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال سعودي (نحو 29.25 دولار).في مقال نشره في صحيفة "الرياض" بمناسبة زيارته إلى السعودية، قال شي إن زيارته ستفتح عصرا جديدا للعلاقات مع العالم العربي، مشددا على أن العالم العربي عضو مهم في صفوف الدول النامية.
https://sputnikarabic.ae/20221208/الرئيس-الصيني-السعودية-قوة-مهمة-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1070996830.html
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الصين, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي
الصين, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي

ولي العهد السعودي: المملكة ملتزمة بشدة بسياسة "الصين الواحدة"‏

19:27 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن الرياض تلتزم بشدة بمبدأ "الصين الواحدة"، وتدعم بكين في حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
بكين - سبوتنيك. وقال ابن سلمان في لقاء جمعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ: "تلتزم المملكة العربية السعودية بحزم بمبدأ "الصين الواحدة"، وتدعم الصين في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتدعم الإجراءات والجهود التي تبذلها الصين لنزع التطرف، وتعارض بشدة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للصين بحجة حماية حقوق الإنسان"، وفقا لما نقله تلفزيون الصين المركزي.
ووصل الرئيس الصيني، إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ يصل السعودية، 7 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
الرئيس الصيني: السعودية قوة مهمة في عالم متعدد الأقطاب
15:34 GMT
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيحضر قمة مجلس التعاون الصيني الخليجي، بالإضافة إلى أول اجتماع صيني عربي على الإطلاق، وأشارت إلى أن القمة ستكون "علامة فارقة" في تطور العلاقات الصينية العربية.
وأكد الرئيس الصيني استعداد بلاده لتعزيز العلاقات والتعاون مع الرياض في مختلف المجالات، ودعم السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
وجاءت زيارة شي جين بينغ إلى السعودية بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في اجتماعات قمة تضم عددا من قادة الدول الخليجية والعربية، وبحسب وسائل إعلام سعودية، تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال سعودي (نحو 29.25 دولار).
في مقال نشره في صحيفة "الرياض" بمناسبة زيارته إلى السعودية، قال شي إن زيارته ستفتح عصرا جديدا للعلاقات مع العالم العربي، مشددا على أن العالم العربي عضو مهم في صفوف الدول النامية.
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